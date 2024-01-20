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Türk Gıda Kodeksi'nden 22 madde çıkarıldı - Son Dakika
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Türk Gıda Kodeksi'nden 22 madde çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak 22 maddeyi listeden çıkardı. Yönetmelik, AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı ve gıdalarda kullanılan aroma vericileri, kullanım koşulları ve etiketleme kurallarını belirledi.

Türk Gıda Kodeksi\'nden 22 madde çıkarıldı
20.01.2024 - 15:55,
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Türk gıda kodeksi aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri listesinden 22 madde çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Yönetmelikle, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi.

Bazı aroma verici maddeler listeye eklendi, 20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişiklik yapıldı ve 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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