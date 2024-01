TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira

Ekonomi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), ocak ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırını 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırını ise 49 bin 19 lira olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ, 2024 yılının ilk ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 15 bin 48 liraya; gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 19 bin 630 lira olarak belirlendi.

Aylık gıda verilerinin de yer aldığı TÜRK-İŞ araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.

Süt, yoğurt, peynir grubunda; yeni açıklanan çiğ süt fiyatları henüz raflara yansıtılmadığı için, geçen ay tespit edilen fiyat seviyeleri yerini korudu. Fakat bazı marketlerde fiyat ayarlaması yapıldığı da gözlemlendi.

"Hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi"

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, ürünlerinin bulunduğu grupta ise, et fiyatlarında artış görüldü. Bu grupta en yüksek artış balık fiyatlarında gözlemlendi. Ortalama balık fiyatlarında 32 liralık bir artış görüldü. En fazla tüketilen hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi. Hesaplamada her zaman olduğu gibi yaygın satılan balıklar esas alındığı belirtildi. Yumurta fiyatlarında yılsonu fiyat ayarlamaları nedeniyle 20 kuruşluk bir artış gözlemlendi. Tavuk fiyatları ise geçen aya göre 5 lira artış göstererek ortalama kilogram fiyatı 77 liradan marketlerde yer aldı.

Ekmek 8 lira oldu

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmek fiyatı artış görüldüğü tespit edildi. Ankara'da 200 gramlık ekmek fiyatı 8 lira olarak belirlendi. Böylece 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek fiyatında 105 liralık artış meydana geldi. Tahıllar grubunda bu ayda sınırlı seviyede artış yaşandı. Marketlerde ürün çeşitliliğinde azalma tespit edildi. - ANKARA