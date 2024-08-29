Türk-İş: Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

Ekonomi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ağustos ayında açlık sınırının 19 bin 271 TL'ye yoksulluk sınırının 62 bin 772 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Son üç ay da artış oranı yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşen açlık-yoksulluk sınırının Temmuz ayına göre yüzde 0.19 yükseldi.

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı "açlık sınırı" 19.271 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 62.772 TL bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 24.962 TL mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,19 on iki aylık yüzde 57,99 yıllık ortalama yüzde 77,66 olarak hesaplandı.

Son üç ay da artış oranı yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşen açlık-yoksulluk sınırı bu ay da temel gıda fiyatlarının çoğunlukta sabit kalması ve küçük miktarlardaki artışlar nedeniyle yüzde 0,19 oranında hesaplandı. Türk-İş uzmanları tarafından ülke genelinde en çok tercih edilen süpermarketler ve Ankara'nın farklı semtlerindeki halk pazarlarına gidilerek hesaplanan açlık yoksulluk araştırması, geçtiğimiz Temmuz ayına göre 37 TL arttı. Yılın ilk 5 ayında 3 bin 921 TL artış görülen Açlık sınırında, Ocak 2024 "15.048 TL" 1- Mayıs 2024 "18 bin 969 TL" son 3 ayda 292 TL artmış oldu. Yılın ilk beş ayında bütün ürünlerde sürekli ve yüksek miktarlarda gerçekleşen artışlar son üç ayda düşük oranlarda ve sınırlı ürünlerde gerçekleştiği görüldü. Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranı şu şekilde oldu:

Yeşil mercimek yüzde 20.59, kırmızı mercimek yüzde 24.03, kuru fasulye yüzde 12.06, nohut yüzde 20.54, pirinç yüzde 16.74, peynir yüzde 26.53, yoğurt yüzde 24.98, dana eti yüzde 27.42,

kuzu eti yüzde 36.99, tereyağı yüzde 21.52, baharat yüzde 26.30, siyah zeytin yüzde 24.14, Bal yüzde 23.35, pekmez yüzde 24.01 Gıda maddeleri 1 kg olarak hesaplanmaktadır. Türkiye geneli en çok tercih edilen süpermarketlerde bulunan farklı markaların ortalama fiyat artışları hesaplandı"

Türk-İş Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Ağustos ayı sonucuna göre;

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 'açlık sınırı' 19 bin 271,15 TL 'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise "yoksulluk sınırı" 62 bin 772,48 TL 'ye, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 24 bin 962,37 TL 'ye yükseldi. - ANKARA