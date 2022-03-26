Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi - Son Dakika
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Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi

26.03.2022 15:21
Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi

Irak'ın 5 farklı şehrinde ticaret formu düzenlemek için Habur Sınır Kapısını kullanarak Irak Halil İbrahim gümrüğünde saatlerce bekletilen Türk iş adamları bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi.

Irak'ın 5 farklı şehrinde ticaret formu düzenlemek için Habur Sınır Kapısını kullanarak Irak Halil İbrahim gümrüğünde saatlerce bekletilen Türk iş adamları bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden iş insanlarının oluşturduğu heyet Erbil, Kerkük, Musul, Zaho, Duhok illerinde yatırım ve ticaret forumları yapmak üzere Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden geçip Irak Halil İbrahim gümrüğüne geçmeye çalışırken saatlerce bekletilmekten şikayetçi olduklarını ifade etti. Türk iş insanlarından oluşan heyetin programı aylar önce alınan randevular doğrultusunda bugün başlayacaktı fakat Habur Sınır Kapısında işlemlerini 20 dakika gibi kısa bir sürede bitirdikten sonra Irak tarafına hemen geçebileceklerini tahmin eden heyet Irak gümrüğündeki pasaport işlemlerinin yaklaşık 6 saat sürmesine tepki gösterdi.

Türkiye ihracatçısına fırsat imkanı veren dev ticaret forumu Erbil, Kerkük, Musul, Zaho, Duhok'ta 25-31 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak olan yatırım ve ticaret formu Irak gümrüğünde yaşanan aksaklıklardan dolayı gecikmeli başlayacak. Türk tarafında çıkış işlemlerinin 20 dakika sürdüğünü belirten iş adamları Irak Halil İbrahim gümrüğünde aynı işlemlerin yaklaşık 6 saat sürdüğünü ifade etti. İş adamı Ergin Erol, "Habur Sınır Kapısı sonrasındaki köprüde 4 saat sıra bekledik. Pasaport salonunda bayağı bekledik. Buraya gelen iş adamları iş yapmak için geliyor. Ama bekleme süresi çok fazla ve bekleme süresinden kaynaklı gelmeyen bir sürü iş adamı var. Buraya acilen bir çözüm üretilmesi gerekiyor" dedi. - ŞIRNAK

Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi
Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi
Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi
Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi
Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi

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Türkiye, Habur, Türk, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk iş adamları Irak gümrüğünde saatlerce bekletilmekten şikayetçi - Son Dakika


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