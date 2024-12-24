TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı

Ekonomi

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dördüncü kez toplandı.

TÜRK-İŞ KATILMADI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. İşçi heyetini temsil etmesi gereken Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ise yapılan son toplantıya katılmadı. TÜRK-İş'ten yapılan açıklamada, "Kabul etmek mümkün değil, 1 yıllık olarak belirlendi. 6 aylık olsa bile kabul edilemez. Asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRAYDI

TÜRK-İŞ tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından sonra yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edilmişti. Bu talebin ardından gözler son toplantıya çevrilmişti.