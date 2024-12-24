TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı

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2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını TÜRK-İŞ katılımı olmadan gerçekleştirdi.

24.12.2024 20:29  Güncelleme: 20:42
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dördüncü kez toplandı.

TÜRK-İŞ KATILMADI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. İşçi heyetini temsil etmesi gereken Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ise yapılan son toplantıya katılmadı. TÜRK-İş'ten yapılan açıklamada, "Kabul etmek mümkün değil, 1 yıllık olarak belirlendi. 6 aylık olsa bile kabul edilemez. Asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN 583 LİRAYDI

TÜRK-İŞ tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından sonra yapılan açıklamada, asgari ücretin yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olması talep edilmişti. Bu talebin ardından gözler son toplantıya çevrilmişti.

TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı

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Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Bilal null:
    Asgari ücretli kadar başınıza taş düşsün.Vereceğiniz 2 kuruş para onu burnumuzdan getiriyorsunuz. 71 1 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    öylede böylede kabul edecek niye katılmayıp senaryo yazıyosunuz ki 59 10 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    işçi bunun hesabını secimde soracak akp mhp unutmucazbunlarl 60 8 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    bir AKP'li olarak Akp istifa artık soğan ekmek yemekten bıktık 56 6 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Hep aynı dümen, sıkıldık sendende 44 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    turk is gene kaypaklik yapti. cik konussana. sesini cikarsana yalakaaaa 43 1 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Allahınızdan bulun inşallah. B*kunu çıkarmasanız olmuyor. 30 2 Yanıtla
  • Murat Bidav:
    asgari ücret 50bin olsada boş ertesi günü simit 25 ekmek 20 peynir 400 lira olduktan sonra 29 1 Yanıtla
  • Akin Basaran:
    Asgari ücret 18002 tl 7 9 Yanıtla
  • Merhaba:
    İnşallah hiç kimsenin mağduriyet yaşanmayacağı çalışanların refah seviyesini yükseltecek bir rakamla halkın karşısına çıkarlar.İşverenler zaten her halükarda katmerli bir şekilde kazançlarının üzerine kazanç koymasının yolunu buluyorlar.Şimdiye kadar iflas eden kapanan fabrikalar varmı acaba? 6 4 Yanıtla
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