TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebiyle' ilgili konuştu: Öyle bir talebimiz yok - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebiyle' ilgili konuştu: Öyle bir talebimiz yok

03.02.2023 11:01

Asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu kamu sözleşmesini halledelim" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusuna ilişkin konuştu.

"EVVELA ŞU KAMU SÖZLEŞMESİNİ HALLEDELİM"

Asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili bir soruya Atalay, "Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu kamu sözleşmesini halledelim. Ondan sonraki ortama bakarız. Biliyorsunuz, biz Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Toplantıya da gitmedik" yanıtını verdi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebiyle' ilgili açıklama: Öyle bir zam talebimiz yok
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay

"ÖYLE CELEP PAZARLIĞI YAPACAK HALİM YOK"

Atalay açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"TÜRK-İŞ bir rakam söyledi. Söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Bize bazı sendikalar diyor ki; 'Gitseydin biraz daha yüksek alırdın.' Ama öyle celep pazarlığı yapacak halim yok."

YORUMLAR (1)
500
Araç sahipleri güne bir iyi bir de kötü haberle uyandı! Motorine indirim, oto gaza zam geldi Araç sahipleri güne bir iyi bir de kötü haberle uyandı! Motorine indirim, oto gaza zam geldi Balıkesirspor Ankara'da sahaya çıkacak Balıkesirspor Ankara'da sahaya çıkacak Bucaspor 1928 zirve aşkına Bucaspor 1928 zirve aşkına

Asgari Ücret, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebiyle' ilgili konuştu: Öyle bir talebimiz yok - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Adana Demir maçı dönüm noktası oldu! Yeni şampiyonluk oranlarını görenler gözlerine inanamıyor
12:39 İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Bana çok iyi geliyor
12:16 Bahçelievler'de durağa dalan İETT otobüsünün şoföründen tek cümlelik savunma: Aracın frenleri bozuktu
10:40 Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor
11:57 Tarih Meteoroloji'nin raporuyla netleşti! İstanbul'da kar yerden 3 gün kalkmayacak
11:17 Otomobilde 3 kişi kafalarından vurarak infaz eden şüphelinin ilk ifadesi: Sürekli senet imzalattılar
11:49 Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek
11:46 Kemal Kılıçdaroğlu'nun BAYKAR sorusuna cevabı net oldu
11:43 Son Dakika: Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek
11:42 Sosyal medya Mert Hakan'ın paylaşımını konuşuyor! Kısa sürede 3 milyon izlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 13:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebiyle' ilgili konuştu: Öyle bir talebimiz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement