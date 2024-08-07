TÜRK-İŞ, Enflasyon Farkı Zamının Tüm İş Sözleşmelerine Uygulanmasını İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRK-İŞ, Enflasyon Farkı Zamının Tüm İş Sözleşmelerine Uygulanmasını İstiyor

TÜRK-İŞ, Enflasyon Farkı Zamının Tüm İş Sözleşmelerine Uygulanmasını İstiyor

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, enflasyon farkı zammının tüm toplu iş sözleşmelerine uygulanması talebinde bulundu. Ayrıca vergi sisteminin düzenlenmesi ve enflasyon ile fiyat artışları arasındaki uçurumun giderilmesi talepleri de dile getirildi.

07.08.2024 15:08
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Türkiye İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, toplantısında yüzde 24,73'lük enflasyon farkı zammının, sözleşme tarihi fark etmeksizin, tüm toplu iş sözleşmelerine uygulanması istendi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay Başkanlığında toplandı. Toplantıda çalışma hayatındaki güncel sorunlar görüşüldü. Toplantının ardından yayınlanan bildiride ise kurul tarafından alınan kararlara yer verildi.

Toplantı çerçevesinde 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde; yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlamasından ve enflasyondan kaynaklı 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların ortaya çıktığı belirtilerek, iş barışının sağlanması ve ücretlerdeki dengenin bozulmaması için Ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24,73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talep edildi.

"Enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir"

Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına refahının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep meclisin öncelikli gündemi olmalıdır. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğalgaz fiyatına yüzde otuz sekiz oranında bir zam yapılmıştır. Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir."

"Eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Bildiride yer alan taleplere ilişkin çalışmalara devam edileceği de ifade edilerek, "Bu kapsamda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki hafta bölgelere giderek bölge ve illerde tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacak olup belirlenecek eylem planı ve yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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