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TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Toplumu razı edecek bir asgari ücret kabul ederiz - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Toplumu razı edecek bir asgari ücret kabul ederiz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 8 milyon çalışanı ilgilendirdiğini belirterek, 'Burada toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları çerçevesinde TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Toplumu razı edecek bir asgari ücret kabul ederiz
27.12.2023 - 17:02,
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 8 milyon çalışanı ilgilendirdiğini belirterek, "Burada toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları çerçevesinde TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Saat 15.00'da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "Bugüne kadar asgari ücretle ilgili hiçbir açıklama çıkmadı. Bazı yerler birtakım rakamlar açıkladı, biz hiçbir şey söylemedik. Şimdi biz oraya gideceğiz. Bize söylenen rakam kafamıza uyarsa biz de istediğimiz rakamı söyleriz. Zannediyorum şu an külliyeye gidiyoruz. Otururuz rakamları söyleriz, kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Rakamı onlar ilk önce bize sunsunlar, ondan sonra biz açıklayacağız. Bakan bey de bize rakam sormadı. Cumhurbaşkanımız sorsun, ilk önce işveren ile hükümet söylesin, ondan sonra da biz anlatırız" ifadelerini kullandı.

"Uzlaşmasak da 'masada yokuz' deriz, işin içinden çıkarız"

Atalay, uzlaşma olmaması konusunda sorulan soruya ise "Uzlaşırsak masada konuşmaya devam ederiz, uzlaşmasak da 'masada yokuz' deriz, işin içinden çıkarız olur biter. Burada asgari ücret 8 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne diyorsa onu yapıyoruz. Masada 4 tane işçi var ve Ramazan Bey da işin başında. Hepsini onlarla beraber yapıyoruz, beraber çalışıyoruz. Geçim şartları, market fiyatları ortada. Kafamıza estiği gibi söylemiyoruz bunları. Burada toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz" açıklamasında bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları gün içerisinde kabul etmesi ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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