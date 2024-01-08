 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk İş Makinaları Sektörü, Las Vegas'ta düzenlenecek World of Concrete fuarına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türk İş Makinaları Sektörü, Las Vegas'ta düzenlenecek World of Concrete fuarına katılacak

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), dünyanın en büyük inşaat fuarlarından biri olan World of Concrete (WOC) fuarına katılacak. Fuar, 22-25 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek ve 34 ülkeden 1300'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleşecek. Türk firmaları, sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Türk makinecilerini temsil etmek amacıyla fuara katılacaklar.

Türk İş Makinaları Sektörü, Las Vegas\'ta düzenlenecek World of Concrete fuarına katılacak
08.01.2024 - 13:03,
Abone Ol

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek World of Concrete (WOC) fuarına katılacak.

İMDER'in açıklamasına göre, dünyanın en büyük inşaat fuarlarından biri olan WOC, bu yıl kapılarını 22-25 Ocak'ta 50. kez açacak.

WOC fuarında, 34 ülkeden 1300'den fazla şirket 700 bin metrekarelik açık ve kapalı sergi alanında stant açacak. Bu yıl, beton ve duvarcılık sektörlerinde verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlikteki yeni gelişmelere odaklanan fuar, inşaat malzemeleri, beton onarımı ve yıkımı, beton üretimi, dekoratif beton, prekast ve duvarcılık dahil olmak üzere inşaat sektörünün birçok alanını kapsıyor.

Fuar 50. yılına özel olarak bu yıl, inşaat sektöründe kullanılan en son teknoloji ve donanımlarının tanıtımına ek olarak kapsamlı eğitim programları ve sektörel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Pazar lideri ve tedarikçilerin buluşma noktası olacak fuarda, son teknoloji ekipmanlar, makineler ve malzemeler sergilenecek.

Üç gün sürecek fuarda sektör profesyonellerine yönelik eğitimler, topluluk odaklı etkinlikler yapılacak. Fuarın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2024 eğitim gündemine, 3D baskı gibi yeni malzeme ve araçların uygulanması gibi dönüştürücü projeye özgü teknikleri ele alan 50'den fazla yeni konu eklendi.

"Fuara Türkiye'den 20'den fazla Türk firması katılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMDER Başkan Vekili Serkan Karataş, fuara Türkiye'den katılacak 20'den fazla Türk firmasıyla birlikte, sektördeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, Türk makinecilerini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla hazırlandıklarını belirtti.

İMDER olarak Türk makine sanayisini uluslararası alanda doğru ve etkin şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Yarım asırlık bir geçmişe sahip WOC, son 50 yılda sektörün başarılarına katkıda bulunan köklü markalara ve sektör liderlerine yer veriyor. Biz de bu önemli platformda sektörümüzün çatı kuruluşu olarak yüz yüze görüşmeler ve iş birliği oluşturma etkinlikleri yapacağız. Fuarın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek özel oturumlarla önemli bilgiler edinme, sektördeki güncel gelişmeleri takip etmek fırsatımız olacak."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk İş Makinaları Sektörü, Las Vegas'ta düzenlenecek World of Concrete fuarına katılacak - Son Dakika


13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı

Son Dakika
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Türk İş Makinaları Sektörü, Las Vegas'ta düzenlenecek World of Concrete fuarına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement