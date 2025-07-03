TÜRK-İŞ\'ten Adil Sözleşme Talebi

TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilciliği, toplu iş sözleşmesi süreci kapsamında yaptığı açıklamada, emekçilerin yaşadığı geçim sıkıntılarına dikkat çekerek, adil ve gerçekçi bir sözleşme talebinde bulundu.

Samsun'da TÜRK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri, devam eden toplu sözleşme süreciyle ilgili Büyük Cami önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilcisi Fatih Köymen, emekçilerin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı. Köymen, "TÜİK verileriyle değil, pazardaki ve mutfaktaki gerçeklerle hazırlanmış bir sözleşme istiyoruz. Vergi sistemi adil olmalı; az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınan bu yapı değişmelidir. Emekçinin maaşı eline geçmeden tükeniyor" diyerek taleplerini sıraladı.

"Taşeron sistemine son, iş güvencesi şart"

Güvenceli çalışma koşullarına da değinen Köymen, "Taşeron sistemine ve güvencesiz çalışmaya son verilmelidir. Kamu işçisinin geleceği güvence altına alınmalı, çalışanlar yarınından endişe duymamalıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ üyeleri açıklamanın ardından taleplerini içeren dövizlerle sessiz şekilde dağıldı. - SAMSUN