Türk-Kazak Ulaşım İşbirliği Güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Kardeş ülke Kazakistan Ulaştırma Bakanı Sayın Nurlan Sauranbayev ile bir araya geldik. Ulaştırma ve altyapı alanında işbirliğimizi güçlendirecek verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye-Kazakistan dostluğu ve kardeşliği, ulaştırma alanındaki projelerle daha da pekişecek."
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