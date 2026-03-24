Türk Loydu'nun İACS Üyeliği ve Gelişimi

24.03.2026 11:33
Türk Loydu, IACS üyesi olarak 583 gemi klaslayarak uluslararası denizcilikteki rolünü güçlendirdi.

Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliğine (IACS) tam üye olan Türk Loydu Vakfının klasladığı gemi sayısı 583'e yükselirken, yetkili olduğu bayrak devleti sayısı 21'e çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre küresel ticarette deniz yollarının stratejik önemi, son dönemde artan jeopolitik gelişmelerle bir kez daha gündeme geldi. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan güvenlik riskleri, deniz taşımacılığı ve gemi güvenliği standartlarının küresel ekonomi açısından kritik rolünü gösterdi.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ı denizler üzerinden gerçekleşirken, gemi güvenliği ve teknik standartları belirleyen klas kuruluşları denizcilik sisteminin merkezinde yer alıyor. Türkiye'nin klas kuruluşu Türk Loydu, IACS'ye tam üye olarak bu küresel yapıda yerini aldı. Dünya denizciliğinde teknik standartların belirlenmesinde söz sahibi olan IACS bünyesinde yalnızca 12 klas kuruluşu bulunuyor. Türk Loydu'nun bu yapıya tam üye olarak katılması, kurumun uluslararası teknik sistem içinde daha etkin rol üstlenmesini sağladı.

"IACS üyeliği önemli bir dönüm noktası"

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oral Erdoğan, AA muhabirine, IACS üyeliğinin kurum açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "IACS üyeliğiyle Türk Loydu, dünya denizciliğinde kuralların yazıldığı masada sorumluluk taşıyan aktörlerden biri oldu." dedi.

Erdoğan, Türk Loydu mühendislerinin yeni klas kurallarının hazırlandığı teknik panellerde aktif görev aldığını söyledi.

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Alnıaçık da uluslararası standartlara uyum ve güvenilirliğin armatörlerin tercihlerinde belirleyici olduğuna dikkati çekerek, nitelikli teknik ekip ve güçlü denetim altyapısının bu büyümede etkili olduğunu bildirdi.

IACS Konsey Üyesi Lütfü Savaşkan, Türk Loydu'nun uluslararası klas sistemi içindeki görünürlüğünün giderek arttığını ve küresel teknik ağda daha aktif rol üstlendiğini dile getirdi.

Savunma ve enerji projelerinde aktif rol

Türk Loydu'nun son yıllarda ortaya koyduğu büyüme performansı da dikkati çekiyor. IACS üyeliğinin ardından kuruma 120 gemi klas transferi gerçekleşti.

Dünyanın büyük gemi sicilleri arasında yer alan Bahamalar ve Marshall Adaları'nın eklenmesiyle kurumun yetkili olduğu bayrak devleti sayısı 21'e ulaştı. Klaslı gemi sayısı 583'e yükselirken, toplam tonaj 1 milyon 839 bin gross tona çıktı. Kurumun net satışları ise son üç yılda dolar bazında yaklaşık yüzde 200 arttı.

Türk Loydu, yalnızca ticari gemilerde değil, savunma ve enerji projelerinde de faaliyet gösteriyor. Kurum, halen 60 ticari ve 45 askeri gemi inşa projesinde teknik görev üstleniyor. Milli Uçak Gemisi Projesi, TCG Anadolu ve MİLGEM gibi projelerde görev alan Türk Loydu, ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Sakarya Gaz Sahası gibi stratejik enerji projelerinde teknik denetim faaliyetleri yürütüyor.

Denizcilik sektöründe alternatif yakıtlar, karbonsuzlaştırma ve dijitalleşme başlıklarında dönüşüm sürerken, Türk Loydu da bu alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Türk Loydu'nun uluslararası faaliyet ağı da büyümeye devam ediyor. Kurum, Singapur'da yeni ofis açarken Azerbaycan ve Çin ile teknik işbirliklerini geliştirdi. Malezya, Pakistan, Katar, Türkmenistan, Nijerya, Ukrayna ve Portekiz gibi ülkelerde yürütülen projelerle uluslararası teknik hizmet ağı genişletiliyor.

Dünya denizciliği İstanbul'da buluşacak

Deniz sektörü sertifikasyon faaliyetleri kapsamında Türk Loydu tarafından 2025'te 2 bin 125 proje tamamlandı, 2 bin 424 yeni sözleşme imzalandı.

IACS Genel Politika Grubunun 100'üncü toplantısının İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasının da Türk Loydu'nun uluslararası görünürlüğünü artırması bekleniyor. 21-23 Nisan'da düzenlenecek toplantılarda, dünyanın önde gelen klas kuruluşlarının temsilcileri deniz güvenliği, yeni teknolojiler ve küresel standartları ele alacak.

Kaynak: AA

Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü

11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:13
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
