Türk Mobilyası ABD Pazarında Büyüyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Mobilyası ABD Pazarında Büyüyecek

Türk Mobilyası ABD Pazarında Büyüyecek

Türk mobilya sektörü, NeoCon Show ile ABD'ye ihracatını 1 milyar dolara çıkarma hedefinde.

21.10.2024 10:48
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Türk mobilya sektörü, yıllık 90 milyar dolara varan mobilya ürünleri ithal eden Amerika Birleşik Devletleri pazarında büyüyerek dünyanın ilk beş ülkesi arasına girmeyi hedefliyor.

Türk mobilya sektörü, ABD'ye günümüzde 300 milyon dolar seviyesinde olan ihracatını 1 milyar dolara çıkarmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago şehrinde 9-11 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ABD'nin en prestijli mobilya ve tasarım fuarı NeoCon Show'a çıkartma yapmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar Türk mobilya ihracatçılarının pazarlama faaliyetlerine sektörel ticaret heyetleriyle destek verdiklerini dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, NeoCon Show'a Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaparak desteklerini bir seviye daha yukarı taşımak istediklerini belirtti.

ABD'ye mobilya ihracatı 10 yılda 4 kat arttı

Türkiye'nin ABD'ye mobilya ihracatımız son 10 yılda yaklaşık 4 kat artarak 85 milyon dolardan 336 milyon dolara yükseldiğini paylaşan Gürle, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dış ticaret hacmi 2023 yılında 33,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 100 milyar dolara çıkarma hedefi iki ülke hükümetlerinin karşılıklı görüşmelerinde ortaya konulmuş durumda. Mevcut dış ticaret hacminin 3 katına çıkacağı ortamda Türk mobilya sektörü olarak ABD'ye mobilya ihracatımızın 1 milyar dolara çıkması için çaba gösteriyoruz. NeoCon Show'a katılım bu hedefe ulaşmada itici güç olacak" diye konuştu.

Türk mobilyası ABD'ye yüzde 45 daha katma değerli ihraç ediliyor

Türkiye'nin mobilya ihraç fiyatının kilogram ortalama ihraç fiyatının 3,26 dolar olduğunu kaydeden Gürle sözlerini şöyle tamamladı; "Türk mobilya sektörü olarak ABD'ye yüzde 45 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz. ABD'ye mobilya ihracatında ortalama ihraç fiyatımız 4,7 dolar. Bu yönden de ABD pazarı güçlü kasımız. Bu yönümüzü güçlendirecek adımları önümüzdeki yıllarda da atmaya devam edeceğiz."

Güngör: "NeoCon Show Fuarı sayesinde ABD pazarında uzun vadeli yatırımlar yapabileceğiz"

NeoCon Show Fuarı'nda yer almalarının Türk mobilya üreticilerinin ABD pazarında daha fazla yer edinmelerine ve uzun vadeli yatırımlar yapmalarına olanak tanıyacağına inandıklarını bu amaçla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenleme kararı aldıklarını vurgulayan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, ABD'nin ithal ettiği mobilyalar arasında ahşap mobilyalar, döşemeli mobilyalar, ofis mobilyaları, açık alan ve ortak çalışma mobilyaları, sağlık mobilyaları, otel mobilyaları, eğitim mobilyaları, kamusal alan mobilyaları ve yatakların önemli bir yer tuttuğu bilgisini paylaştı.

Türk mobilya sektörünün, üretim kapasitesi açısından giderek büyüyen bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Güngör, "Mobilya sektörü olarak evlerde, işyerlerinde, turizm tesislerinde, hastanelerde yaşamın olduğu her noktada insanlığın hayatına konfor sunuyoruz. Türk mobilya sektörü, kaliteli üretimi ve tasarım kabiliyetiyle Amerika'nın taleplerini karşılayabilecek konumda. Türkiye'nin yüksek kaliteli üretimi ve rekabetçi fiyatları, ABD gibi büyük pazarların ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir avantaj sağlıyor. Üretim kapasitemizi artırarak, yenilikçi çözümler sunarak ABD pazarındaki taleplere yanıt verme potansiyelimizi güçlendirebiliriz. NeoCon Show gibi etkinlikler, bu kapasitenin daha da geliştirilmesi ve doğru iş ortaklıklarıyla daha etkin kullanılması için mükemmel bir fırsat sunuyor. Türk mobilya ihracatçılarımızı NeoCon Show'a davet ediyoruz" dedi.

ABD'nin en prestijli mobilya fuarı olan Neocon Show Fuarı'na katılmak isteyen mobilya ihracatçısı firmaların 15 Kasım 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'yle 0 232 488 60 00 - 2224 no.lu telefon ya da tarim4@eib.org.tr e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçmeleri bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Mobilyası ABD Pazarında Büyüyecek - Son Dakika

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