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Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor

19.02.2022 09:49
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yeri kapsamında yapılan 4 özel tasarım viyadüklerin inşaatında çalışan Türk mühendis ve işçiler viyadükleri büyük ölçüde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yeri kapsamında yapılan 4 özel tasarım viyadüklerin inşaatında çalışan Türk mühendis ve işçiler viyadükleri büyük ölçüde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşim yeri üst kodlara taşınıyor. Yeni yerleşim yeri çalışmaları hızla devam ederken, relokasyon yolları kapsamında 4 özel viyadük çalışmasında sona gelindi. Üç viyadüğün inşası neredeyse tamamen biterken, ilçenin içinden geçen dev viyadüğün ise ayakları bitirildi.

Viyadük inşaatında çalışan Türk mühendisler bu viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, inşaat mühendisi Ömer Doğan Çağlayan, dört yıldır viyadüklerde inşaatında çalıştığını 3'ünün trafiğe açıldığını birinin ise bitmek üzere olduğunu belirti. Türk mühendisleri ve işçileri olarak bu gururu yaşadığını ifade eden Çağlayan, "İşimizi alnımızın akıyla bitirdik" dedi.

Zorlu coğrafyada genellikle denge konsol zarı viyadük yapımı tercih edildiğini ifade eden Çağlayan, özel tasarım viyadüklerden Şilenkar Köprüsünün 150 metre yükseklikte ve 530 metre uzunluğunda olduğunu belirterek 16,5 metre genişliğindeki dengeli konsol köprünün ard germeli sistemle yapıldığını vurguladı.

628 metre uzunluğundaki Tekkale Viyadüğünün de özel tasarım olduğunu ifade eden Çağlayan, baraj viyadüğünün 345 metre uzunluğunda olup, bu köprünün de dengeli konsol köprü olarak inşa edildiğini söyledi.

Merkez ilçedeki viyadüğün ise Artvin güzergahından gelen yolu yeni yerleşim yerine bağlayacağını vurgulayan Çağlayan "En uzun köprümüz bu, uzunluğu 685 metre. Bu viyadüğümüz itme sürme yöntemiyle yapılacak. Üst tabliyesi tamamen çelik konstrüksiyon olacak" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor

YORUMLAR
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Yusufeli Barajı, Çağlayan, Artvin, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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