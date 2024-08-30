OSD, AB tarafından desteklenen projenin açılış toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

OSD, AB tarafından desteklenen projenin açılış toplantısını gerçekleştirdi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türk Otomotiv Sanayiinin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Hedeflerine Ulaşması Projesi'nin açılış toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıda, otomotiv sanayisinin sürdürülebilirlik standartlarını yükseltme ve yeşil dönüşüm sürecini hızlandırma çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Panelde ise Yeşil Mutabakat'ın etkileri ve fırsatları ele alındı.

30.08.2024 14:49
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), AB tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-III) kapsamında verilen hibe programınca devreye alınan Türk Otomotiv Sanayiinin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Hedeflerine Ulaşması Projesi'nin açılış toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

OSD açıklamasına göre, Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle, bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan sektörün çatı kuruluşu konumundaki Otomotiv Sanayii Derneği, sektörü geliştirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Türk otomotiv sanayisinin mobilite dünyasından aldığı payı artırma vizyonuyla global gelişmeleri yakından takip eden OSD, Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine uyum ve Türk otomotiv sanayisinin ihracat rekabetçiliğinin sürdürülebilirliği için çalışmalara devam ediyor.

Kamu, ana ve tedarik sanayii temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, otomotiv sanayisinin sürdürülebilirlik standartlarını yükseltme, çevresel etkileri azaltma ve yeşil dönüşüm sürecini hızlandırma çalışmaları hakkında detaylı paylaşımlarda bulunuldu.

Toplantıda AB Yeşil Mutabakatı kapsamında OSD'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve derneğin karar alma süreçlerine katılımının artırılmasına destek olacak 4 yıllık projenin faaliyetleri ve uygulama takvimi hakkında bilgiler paylaşıldı.

OSD Genel Sekreteri Özlem Güçlüer'in gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başlayan program, E&Y Partneri Melike Kılınç'ın "AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Otomotiv Sanayisine Olası Etkileri" konulu sunumuyla devam etti.

Ardından, Proje Koordinatörü ve OSD Uluslararası Ticaret ve İş Gücü Koordinatörü Ayşin Bektaş Cebeci'nin gerçekleştirdiği proje tanıtım sunumu ile proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Farklı Perspektiflerden Yeşil Mutabakat Çalışmaları" başlığı altında panel düzenlendi.

Panelde, otomotiv ana sanayisi, tedarik sanayisi, genel sanayi ve devlet perspektiflerinden Yeşil Mutabakat'ın etkileri ve fırsatları detaylı şekilde ele alındı. Panelistler, farklı disiplinlerden gelen görüş ve önerileriyle sektördeki yeşil dönüşüm sürecini anlattı.

Moderatörlüğünü OSD Genel Sekreteri Özlem Güçlüer'in üstlendiği panele, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanı Arzu Kütükçüoğlu, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Nurşen Numanoğlu, ana sanayiyi temsilen Ford Otosan Homologasyon ve Regülasyon Uyum Lideri Dilek Bayrak ve tedarik sanayiini temsilen de CMS Jant İkincil Alüminyum Program Müdürü Fatih Devrimci konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OSD, AB tarafından desteklenen projenin açılış toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

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