Türk Reasürans 2025'te Büyümeye Devam Etti

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025'te aktif büyüklüğü, prim üretimi, özsermaye yapısı ve karlılık göstergelerinde kaydettiği performansla finansal yapısını güçlendirdi.

Türk Reasürans'ın toplam aktif büyüklüğü 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6 artarak 28,3 milyar lira seviyesine ulaştı.

Sigortacılık teknik karşılıkları bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 14,8 milyar lira seviyesine yükseldi. 600 milyon lira sermayeyle faaliyetlerine başlayan şirket, altıncı faaliyet yılında özsermayesini 10,1 milyar liranın üzerine taşıdı.

Geçen yılın sonunda Türk Reasürans'ın net dönem karı bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 3,6 milyar liraya ulaştı.

Brüt yazılan prim üretimi 23,1 milyar lirayı aştı

Türk Reasürans'ın brüt yazılan prim üretimi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 23,1 milyar lirayı aştı. Şirket, 15 farklı ana branşta sürdürdüğü etkin risk kabul performansıyla teknik üretim kapasitesini artırırken elde edilen bu büyüme Türkiye'de yerli reasürans kapasitesinin derinleşmesine katkı sağladı.

Hayat dışı teknik gelirler ise aynı dönemde yüzde 56 artışla 22,8 milyar lira seviyesine yükselirken teknik karlılık 4,3 milyar lira oldu.

Risk-getiri dengesi gözetilerek çeşitlendirilen yatırım portföyünden elde edilen ve teknik bölüme aktarılan net yatırım getirisi 2025'te yüzde 55 artışla yaklaşık 4,5 milyar liraya ulaşırken, bu performans, teknik karlılığın sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sağladı.

"Sektörün gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç, "Kuruluşumuzdan bu yana temel önceliğimiz, Türkiye'nin yerli reasürans kapasitesini güçlendirmek ve sigorta sektörünün risk taşıma kapasitesine katkı sunmak oldu. 2025'te elde ettiğimiz güçlü finansal sonuçlar, disiplinli risk yönetimi yaklaşımımızın, teknik uzmanlığımızın ve dengeli büyüme stratejimizin önemli bir göstergesidir. Artan özsermayemiz ve karlılık performansımız sayesinde sektörün gelişimine katkı sunmayı ve ihtiyaç duyduğu kapasiteyi sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.