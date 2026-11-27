Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefine bağlı olduklarını belirterek, "Bu konuda ticaret, ulaştırma, enerji ve turizm gibi birçok konuyu kapsayan kapsamlı görüşmelerimizi ilgili bakan yardımcıları ve diğer resmi heyetlerin katılımlarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyon'un 20. Dönem Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Toplantının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın katılımıyla Türk-Rus 20. Dönem KEK Protokolü imzalandı.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında aşağı yukarı yıllık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu belirterek, "Bu açıdan gerek yatırım ilişkileri gerek turizm, enerji, taşımacılık konularında Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşımakta." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefine bağlı olduklarını dile getiren Bolat, "Bu konuda ticaret, ulaştırma, enerji ve turizm gibi birçok konuyu kapsayan kapsamlı görüşmelerimizi ilgili bakan yardımcıları ve diğer resmi heyetlerin katılımlarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Bolat, gelecek yıl iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artan bir ivmeyle devam edeceğini belirterek, "Toplantılarımızda aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum, 2027 yılında az sonra imzalayacağımız protokolün de uygulanmasını birlikte takip edeceğiz." diye konuştu.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dört enerji ünitesinin dördünde de çalışmalar devam ediyor"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Türkiye ve Rusya'nın önemli yakın ortaklar olduğunu, eşitlik ve karşılıklı menfaat üzerine işbirliği kurduklarını söyledi.

Ticari işbirliği için ilişkileri geliştirdiklerini dile getiren Novak, "Son yıllarda 50 milyar doları ikili ticaret hacminde istikrarlı bir şekilde aşmış durumdayız. Türkiye, Rusya ticaret listesinde önemli bir yer alıyor. Daha çok enerji olmak üzere, tarım, ulaştırma, lojistik ve turizm üzerine çalışıyoruz. Türkiye, Rusya tahılının da en büyük alıcısı. Türkiye ve Rusya pazarlarında tarım ürünlerine erişimi artırmalıyız. Karşılıklı yatırım konusunda da işbirliğimiz gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, Türk şirketlerinin de Rusya'da yer aldığını belirterek, "Şirketler, hafif sanayi, ahşap işleme sanayi, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, cam, inşaat malzemesi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bunun dışında Türk müteahhit şirketleri bölgelerimizde büyük inşaat projelerinde yer alıyor." dedi.

Enerjinin iki ülkenin işbirliğinde önemli bir alan olduğunu söyleyen Novak, şunları kaydetti:

"Rusya, Türkiye için önemli, istikrarlı ve güvenli bir doğal gaz tedarikçisi. Mavi Akım ve TürkAkım etkin bir şekilde çalışıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dört enerji ünitesinin dördünde de çalışmalar devam ediyor. Şu anda da biz birinci güç ünitesinin devreye alınma çalışmaları üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Kasımda bildiğiniz üzere COP31 toplantısı oldu ve karbon ayak izini azaltmak için de Akkuyu NGS kendi katkılarını sağlayacaktır."