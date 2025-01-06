Türk Sağlık Turizminde 20 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Sağlık Turizminde 20 Milyar Dolar Hedefi

TOBB, 2028'e kadar sağlık turizminde 20 milyar dolar katma değer üretmeyi hedefliyor.

06.01.2025 14:48
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, sağlık turizminde, kamu ve özel sektör olarak, 2028 yılına kadar 20 milyar dolarlık katma değer üretmeyi ve özel sektörün rekabet gücünü artıracak mevzuat düzenlemelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Toplantısı, sektör temsilcilerinin katılımıyla, TOBB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ülken, buradaki konuşmasında, yerel ve uluslararası hastanelerden yaşlı ve hasta bakım merkezlerine, termal turizmden göz ve diş poliklinikleri ile estetik cerrahi merkezlerine kadar Türkiye'nin "uluslararası hasta" payını artırmak için çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketince (USHAŞ), Sağlık Bakanlığının öncülüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliğinde oluşturulan "HealthTürkiye" portalı hakkında konuşan Ülken, söz konusu portalın, sağlık turizmi hizmeti sunan şirketlerin listelenmesi bakımından sektöre rehberlik edecek nitelikte olduğunu belirtti.

Ülken, sağlık turizminin gelişiminde kamu ve özel sektörün işbirliğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastane ve polikliniklerimizin tamamı kamu adına hizmet veriyor, başarı çıtası üst seviyelere geldi. Hedefimiz, kamu ve özel sektör olarak, 2028 yılına kadar 20 milyar dolarlık katma değer üretmek ve özel sektörün rekabet gücünü artıracak mevzuat düzenlemelerini zaman kaybetmeksizin hayata geçirmek."

TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Özgür Öztan ise Türkiye'nin sağlık turizmi açısından önemini vurguladı.

Türkiye ve ülkedeki sağlık hizmetleri hakkında son yıllarda karalama kampanyaları yapıldığını dile getiren Öztan, bu durumun önüne kamu ve özel sektör işbirliğiyle geçilebileceğini aktardı.

"Türkiye'nin dünyanın şifa merkezi olma misyonu var"

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver de şirket olarak sektörde düzenleyici konumda bulunduklarını bildirerek, sağlık turizmine dair mevzuat çalışmaları yaptıklarını ve sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Sektördeki kayıt dışılığa dikkati çeken Ünver, "HealthTürkiye" platformuyla bunun önüne geçilmesini, söz konusu platforma üye olan, kamu-özel ayrımı olmaksızın tüm hastaneleri, aracı kurumları ve paydaşları destekleyeceklerini dile getirdi.

Ünver, sağlık turizminin milli bir mesele olduğuna dikkati çekerek, "Medikal turizmin dünyadaki pazarının 100 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz. 2028'de de 127 milyar dolarlara ulaşacağı yönünde bir öngörü var. Bizim 2024-2028 hedefimiz 20 milyar dolar. Türkiye'nin 'HealthTürkiye' markasıyla dünyanın şifa merkezi olma misyonu var." diye konuştu.

Termal turizmde küresel pazar payının yaklaşık 98 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin buradan 250-300 milyon dolarlık pay aldığını vurgulayan Ünver, bu alanın geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Turizm, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Sağlık Turizminde 20 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika

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