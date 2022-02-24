Türk şirketinin Nijerya'da inşa ettiği trafo merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Elektrik sıkıntısı yaşayan Nijerya'da Türk şirketinin inşa ettiği trafo merkezi hizmete açıldı.

Nasarawa eyaletinin Lafiya bölgesinde inşa edilen trafo merkezinin açılışına Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nasarawa Valisi Abdullahi Sule, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Trafo merkezinde incelemelerde bulunan Buhari, dünya standartlarında teknoloji ve akıllı kontrol sistemleriyle donatılmış merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Buhari, açılışta töreninde yaptığı konuşmada, gelişmek isteyen her ülkenin altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Buhari, Nasarawa ve çevre eyalet halkının elektrik ihtiyacının karşılanmasında büyük öneme sahip olacak trafo merkezinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trafo merkezini inşa eden Türk şirketi AK-AY Elektrik'in Nijerya Proje Koordinatörü Ulaş Aslan, AA muhabirine, bu projenin 3 yıl içinde tamamlandığını ve Nasarawa eyaletinin enerji talebinin tamamını karşılayacak büyüklükte olduğunu söyledi.

Aslan, "Tamamlamış olduğumuz 2 adet 150 megavoltamper ve 2 adet 60 megavoltamper trafoya sahip 330/132/33 kilovolt indirici merkez, Nijerya'nın iletim ve dağıtım şebekesine önemli ölçüde katkı sağlayacak." dedi.