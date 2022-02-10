Türk şirketlerin yurt dışına doğrudan yatırımları 2021'in 3. çeyreğinde yüzde 62 arttı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'den şirketlerin uluslararası pazarlardaki doğrudan yatırımları 2021'nin 3. çeyreğinde yaklaşık yüzde 62 artarak 560 milyon dolar sınırına ulaştı. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini içeren CEE Bölgesi yatırımlarda başı çekerken Macaristan, Almanya, Sırbistan, Estonya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler sundukları farklı avantajlarla şirketlerin yurt dışı hamlelerine yön veriyor.

Pandeminin sarsıcı etkilerini başarılı bir şekilde yöneten Türk şirketler, globalleşme adımlarını hızlandırdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar 2021'nin 3. çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 62 artarak 560 milyon dolar sınırına ulaştı. Türk yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı, 2003'ten 2020 yılına kadar kümülatif olarak 50 milyar dolar seviyesine yaklaştı. 2021'de hizmet sektörünün açık ara önde gittiği yatırımlarda sanayi ve imalat sektörlerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. Yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlarda Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini içeren CEE Bölgesi'nin öne çıktığını belirten AB merkezli uluslararası hukuk ve danışmanlık şirketi Gürcan Partners'ın Kurucu Ortağı Av. Bedrettin Gürcan, "Belirli bir sermaye ve tecrübe gerektiren yurt dışı yatırımları, bölgesel ihtiyaçlara ve piyasa koşullarına bağlı olarak doğru planlandığında Türk şirketlerinin globalleşmesine olanak sağlıyor. Devlet teşvikleri ve vergi imtiyazları da bu süreci kolaylaştırıyor. Özellikle CEE Bölgesi güçlü ekonomisi, gelişmiş sektörleri, eğitimli işgücü ve ülkelere bağlı olarak sunulan farklı olanaklarıyla Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımlarını şekillendiriyor" dedi.

ÜLKELERİN SUNDUĞU AVANTAJLAR YATIRIMLARDA SÖZ SAHİBİ

Türk şirketler tarafından yurt dışında büyüme ve satın alma odaklı gerçekleştirilen yatırımlarda ülkelerin sunduğu avantajların söz sahibi olduğunu kaydeden Av. Bedrettin Gürcan, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Almanya, limited şirket kurulumlarında 25 bin euro sermaye şartı arıyor. Estonya'da bu rakam 2 bin 500 Euro olmakla birlikte esneklik de sunuluyor. Ayrıca şirket kuruluş işlemleri online gerçekleştirilebiliyor ve bu aşamada yapılan masraflar da gider olarak gösterilebiliyor. Macaristan, yüzde 9 kurumlar vergisiyle Avrupa'da şirket kurmak isteyenler için en cazip ülkelerden biri. Türkiye ile yakın ilişkileri, güçlü BT ve lojistik altyapısıyla da oldukça elverişli yatırım koşullarına sahip."

DÜŞÜK ENFLASYON VE UCUZ İŞGÜCÜ

Düşük enflasyon oranı ve ucuz işgücünün yurt dışı yatırımlarına maliyet avantajı getirdiğine dikkat çeken Gürcan Partners Kurucu Ortağı Av. Bedrettin Gürcan, "Polonya düşük enflasyon oranı, nitelikli ve ucuz işgücü, istikrarlı ve büyüyen ekonomisi ve güçlü iç piyasasıyla Avrupa'da şirket kurulumu için avantajlı ülkelerden biri. Yetenekli ve ucuz işgücü ile güçlü sanayi altyapısı da Çek Cumhuriyeti yatırımlarına kapı aralıyor. Sırbistan gelişen startup ekosistemi ile yatırımlara oldukça açık bir ülke. AB üyesi olma yolunda atılan adımlar nedeniyle yatırımlar Avrupa Birliği Mevzuatı kapsamında düzenleniyor" dedi.

ULUSLARARASI HUKUK ŞİRKETLERİ FIRSAT KAPILARINI AÇIYOR

Sunulan oturum fırsatları, yatırım teşvikleri ve vergi avantajlarının yurt dışına yatırımı cazip hale getirdiğini söyleyen Av. Gürcan, "Şirketler küresel pazarlardaki ticari trafikten daha fazla pay almak için doğrudan yatırımı tercih ediyor. Hangi ülkeye yapılan yatırımların daha avantajlı olacağı noktasında hukuk şirketlerine de büyük iş düşüyor. Türkiye'nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınması da uluslararası hukuk şirketlerinin önemini artırdı. Yatırımların planlanması, vergi optimizasyonu ve uluslararası ticari uyuşmazlıklar konularında uzman uluslararası hukuk şirketleri, Türk şirketleri risklerden uzaklaştırırken fırsat kapılarını da açıyor" diye konuştu.

"ŞİRKETLERE YOL HARİTASI SUNUYORUZ"

Uluslararası hukuk şirketlerinin Türk şirketlerin yurt dışı yatırımlarına yol haritası sunduğuna değinen Gürcan Partners Kurucu Ortağı Av. Bedrettin Gürcan, "Deneyimli ve yenilikçi bir uluslararası hukuk ve danışmanlık şirketi olarak Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Türkiye, Sırbistan, Estonya, ve ABD'den avukatları bir araya getiren kadromuzla Türk şirketlerin CEE Bölgesi'ndeki yatırımlarına yön veriyoruz. 21. yüzyıl hukuk endüstrisine hakimiyetimiz, hem bölgesel hem de çok uluslu anlaşmaları kapsamlı olarak değerlendirmemizi olanaklı kılıyor. 9 ülkeye yayılan faaliyetlerimizle bu zamana kadar aralarında büyük holdinglerin de yer aldığı 200'e yakın Türk şirketin yurt dışı yatırımlarına danışmanlık yaptık. 13 dilde sunduğumuz hizmetle şirketleri yatırım ve iş fırsatları konusunda da asiste ediyoruz. Bünyemizde konumlandırdığımız Gurcan Consultancy aracılığıyla şirketlere verdiğimiz muhasebe hizmetiyle de danışman konumumuzu güçlendiriyoruz" diye ifade etti.