Türk şirketten Hollanda'ya yatırım - Son Dakika
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Türk şirketten Hollanda'ya yatırım

24.02.2022 09:31
Türk şirketten Hollanda'ya yatırım

Sintek Group, Avrupa'daki operasyonlarını Amsterdam merkezli Sintek BV adı altında yürüteceğini açıkladı.

Sintek Group, Avrupa'daki operasyonlarını Amsterdam merkezli Sintek BV adı altında yürüteceğini açıkladı.

Anahtar teslimi kurduğu ve işletmeye aldığı tesisler ve hizmetlerle tanınan Türk şirketi, Avrupa'daki operasyonları için Amsterdam'da yatırım yapacak. Bu kapsamda Sintek Group, Avrupa'daki operasyonlarını Amsterdam merkezli Sintek BV adı altında yürütecek. Sintek Group'un alt şirketi olarak faaliyet gösterecek şirket, Avrupa pazarındaki potansiyel müşterilere, Çin ve Avrupalı rakipleri karşısında anahtar teslimi projelerin yanı sıra proje geliştirme, mühendislik ve danışmanlık alanlarında hizmet sunacak.

ABD VE AFRİKA'DAKİ MÜŞTERİLERE DE HİZMET SUNACAK

Şirket, Avrupa'daki potansiyel müşterilerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika'daki potansiyel müşteriler de yatırım için kredi, hibe kanalları konularında sunduğu olanaklardan faydalanacak. Şirket, Sintek Group'un Türkiye'de de yürüttüğü şekilde iş ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak faaliyeti sunacak.

TÜRKİYE'NİN SAHİP OLDUĞU GÜCÜ DIŞ PAZARA YANSITIYORUZ

Şirket ile ilgili açıklamalarda bulunan Sintek Group Kurucu Ortağı Onur Atakay, "Sintek Group olarak, ülkemizde önemli bir yere sahip olan çimento, enerji, demir-çelik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için çalışmalara imza atıyoruz. Yurt dışındaki gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye'nin sahip olduğu gücü dış pazara yansıtıyoruz. Amsterdam merkezli Sintek BV ile Avrupa pazarındaki potansiyel müşterilere, Çin ve Avrupalı rakiplerimiz karşısında hizmet sunacağız. Ayrıca Avrupa'nın yanı sıra ABD ve Afrika'daki potansiyel müşteriler de Sintek BV'nin sunduğu olanaklardan ve hizmetlerden faydalanacak" dedi.

AFRİKA'DA FIRSATLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Sintek BV Genel Müdür Yardımcısı İlker Bozkurt ise, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin etkili bir şekilde uygulamaya başlamasıyla Avrupa kıtasında çok önemli fırsatlar ortaya çıktı. Hollanda yapılanmamız Sintek BV ile bu fırsatları değerlendirmek öncelikli hedefimiz. Bunun yanında özellikle ABD Hükümeti'nin planladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı modernizasyon paketi ile inşaat sektörü ve dolayısı ile ana müşterilerimiz olan çimento üreticileri yatırım kararları almaya başlamış durumda. Parlayan yıldız Afrika'da da fırsatlar gün geçtikçe artıyor. Burada da çimento muadili (kalsinekil vb.) üretim yatırımlarını ayrıca takip ediyoruz. Öncelikli pazarımız Avrupa olmakla beraber, ABD ve Afrika lokasyonları için de Hollanda ofisimizden hizmet vereceğiz" açıklamasında bulundu.


Türk şirketten Hollanda'ya yatırım
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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk şirketten Hollanda'ya yatırım - Son Dakika


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