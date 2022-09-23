TSE'nin deneyimleri Kazakistan'a aktarılıyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından kabul edilen standartlara ilişkin deneyimlerinin Kazakistan'a aktarılması amacıyla Kazakistan Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (KazStandard) ile mutabakat zaptı imzaladı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, "Helalle İlgili Faaliyetlerde Yer Alan Kişilerin Belgelendirmesini Yapan Kuruluşlar İçin Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında, dünyada ilk akredite kuruluş olan TSE, helal ürün ve hizmet ticaretinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkması için yurt içinde ve dışında çalışmalarını sürdürüyor.

TSE, Kazakistan'da SMIIC tarafından kabul edilen standartlara dayalı helal kalite altyapısının kurulması, helal ürünlerin uygunluk değerlendirmesi ve Türkiye'deki tecrübelerinin aktarılması amacıyla KazStandard ile mutabakat zaptına imza attı.

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) genel kurul toplantısının yapıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ile KazStandard Genel Müdürü Gabit Mukhambetov'un imzaladığı zapta göre iki kurum, Kazakistan'da helal kalite altyapısının kurulması ve uygunluk değerlendirmesi gibi konularda iş birliği yapacak.

TSE ve KazStandard, SMIIC standartlarının kabul edilmesinde ve uygulanmasında birbirlerini destekleyecek, küresel helal kalite altyapısı konularında görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca, standartların geliştirilmesi amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

Bilgi ve yeniliğe dayalı yüksek verimlilikte bir ekonominin oluşturulmasına katkıda bulunmak için iki kurum birlikte çalışacak. Gıda, tarım ve helal ürünlerin uygunluk değerlendirmesi alanında da iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"TSE'nin faaliyetlerini yaygınlaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Enstitünün dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunduğunu bildirdi.

Şahin, helal belgelendirmesi alanında TSE'nin faaliyetlerini yaygınlaştırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gıda alanında gönüllülük esasına dayalı olarak belgelendirme yapıyoruz. Bunun ilk örneklerini geçtiğimiz yıllarda başlatmıştık. Helal belgelendirme altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesinde edindiğimiz tecrübeleri KazStandard'a aktaracağız. Helal ürünlerin uygunluk değerlendirmesi, mevcut gereksinimler ve belgelendirme programları hakkında bilgi paylaşımı yapacağız. Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında KazStandard'ın kapasitesinin geliştirilmesine yönelik de çalışmalar yürüteceğiz."

Ticaret hacmine olumlu katkı

Açıklamaya göre, dünyada yaşayan Müslüman nüfusun helal ürün ve hizmetlerin belgelendirmesine ilişkin ilgi ve talebi giderek artıyor. Helal kavramı gıda, finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik ve turizm gibi geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Helal kavramının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada hijyenik olma özelliklerini içermesi, bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğini gösteriyor.

Helal ürün ticaretindeki engellerin aşılması açısından global anlamda kabul görecek helal belgelendirme sisteminin oluşturulmasına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında yer alan SMIIC, bu yönde bir sistemin oluşturulmasında düzenleme yapabilecek en uygun platform olarak görülüyor. İİT üyesi ülkelerin katkılarıyla hazırlanan OIC/SMIIC standartlarının etkinleştirilmesi ve akreditasyon sisteminin hayata geçirilmesi ile helal belgeli ticaret hacminin artacağı değerlendiriliyor.