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Türk Teknoloji Girişimi Firmasının Oyunu Dünya Genelinde En Çok Gelir Elde Eden Mobil Oyun Oldu - Son Dakika
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Türk Teknoloji Girişimi Firmasının Oyunu Dünya Genelinde En Çok Gelir Elde Eden Mobil Oyun Oldu

Türkiye'nin ilk unicornlarından olan teknoloji girişim firmasının yaptığı oyun, tüm dünyada en çok gelir elde eden mobil oyun oldu. Data.ai araştırma şirketinin verilerine göre, Türk teknoloji girişimi firmasının oyunu en çok ciro yapan firma oldu. Financial Times ise Türk şirketinin diğer oyunları gölgede bıraktığını belirtti ve küçük ekibin sürekli oyunu geliştirmek için çabaladığını vurguladı.

Türk Teknoloji Girişimi Firmasının Oyunu Dünya Genelinde En Çok Gelir Elde Eden Mobil Oyun Oldu
25.12.2023 - 11:20,
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Türkiye'nin ilk unicornlarından olan teknoloji girişim firmasının yaptığı oyun, tüm dünyada en çok gelir elde eden mobil oyun oldu.

Apple ve Google'ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan Data.ai araştırma şirketinin verileri, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi firmasının oyunu olduğunu ortaya koydu.

Financial Times, " İstanbul'da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft'un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktığı" ifadelerine yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu, Türk şirketinin kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığını, küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı yorumunu yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Türkiye, Oyun, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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