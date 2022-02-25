Bursalı Tekstilciler ABD LA Textile Show Fuarı'nda - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi, fuar organizasyonlarıyla firmaların dış ticaret operasyonlarına güç katmayı sürdürüyor.

Bursalı tekstil firmalarından oluşan heyet, ABD'nin Los Angeles kentinde Çin'den Güney Kore'ye, İngiltere'den Hindistan'a kadar birçok ülkeden firmanın stant açtığı LA Textile Show Fuarı'nı inceleme fırsatı buldu. Bursalı tekstilciler Los Angeles California Market Center'da düzenlenen LA Textile Show Fuarı'nı mercek altına aldı. 130'dan fazla katılımcının yeni sezon ürünlerini görücüye çıkardığı fuarı inceleyen heyet, Türk firmalarının stantlarını da ziyaret etti. BTSO heyeti, fuar boyunca tekstildeki en son trendleri yansıtan kumaş örneklerini ve sürdürülebilir tekstil ürünlerini inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türk tekstil endüstrisinin her geçen gün geliştiğini ve ihracatını artırdığını söyledi. Kuzum, "Türk firmalarının olduğu fuarlara iştirak etmek benim için çok büyük bir onur. Teknoloji fuarına gidiyorsunuz bir Türk şirketi karşınıza çıkıyor, tekstil fuarına gidiyorsunuz Türk şirketlerinin burayı domine ettiğini görüyorsunuz. Firmalarımızın stantlarını tek tek gezdik. Hakikaten burada harika işler var. Bağlantılar kuruluyor. Tekstil sektörümüz ülkemizin dünya liginde ağırlığı olduğu bir alan. Modanın, tasarımın merkezi olan Los Angeles'ta bu işleri yapabilmek büyük bir başarı" dedi. - BURSA