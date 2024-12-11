Türk Telekom'a 3 Ödül Birden! - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom'a 3 Ödül Birden!

Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta mobil uygulama ve web sitesi ile 3 ödül kazandı.

11.12.2024 10:34
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Türk Telekom, Horizon Interactive Awards'ta 3 farklı ödüle layık görüldü.

Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom'un yenilenen mobil uygulaması, web sitesi ve kullanıcılarına yerli-yabancı popüler dergi ve gazeteleri sunan e-dergi uygulaması, uluslararası alanda prestijli interaktif medya ödüllerinden Horizon Interactive Awards'tan üç farklı başlıkta 3 ödül aldı. Şirket; en iyisi, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 3 ödül ile döndü.

Horizon Interactive Awards'ta "mobil uygulamalar" (mobile apps) kategorisinin "dergi/gazete" (magazines/news) başlığında değerlendirilen Türk Telekom e-dergi, "kategorisinin en iyisi" (best of category) seçildi. Mobil uygulamalar kategorisi içerisinde en iyisi olarak gösterilen uygulama; günlük güncellenen dergi ve gazeteler ile modadan iş dünyasına, teknolojiden eğlenceye kadar yerli ve yabancı geniş içerikleriyle kullanıcılarına hizmet veriyor. Yenilenen Türk Telekom uygulaması ise mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu müşterilerine sunduğu imkanlar ile kullanıcılarından beğeni alırken "mobil uygulamalar" (mobile apps) kategorisinin "işletme" (business) başlığında gümüş ödül aldı. Horizon Interactive Awards'ın "web siteleri" (websites) kategorisinin "müşteri bilgileri" (customer information) başlığında ise; Türk Telekom'un akıllı asistanı TiTi ile desteklenerek müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, kullanıcı dostu tasarımı ve erişilebilir imkanlarıyla Türk Telekom web sitesi bronz ödüle layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Gümüş, Medya, Son Dakika

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