Türk Telekom Büyük Veri Kampı Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom Büyük Veri Kampı Başvuruları Açıldı

Türk Telekom, 27 Ocak-7 Şubat 2025'teki Büyük Veri Kampı için başvuru sürecini başlattı.

12.12.2024 11:17
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Türk Telekom, 27 Ocak-7 Şubat 2025 arasında düzenleyeceği Büyük Veri Kampı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, genç yeteneklerin erken dönem kariyer yolculuklarını destekleyerek Türkiye'nin dijital dönüşümünde rol alma imkanı sağlıyor. Genç yeteneklere deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatları sunan Türk Telekom, Büyük Veri Kampı ile desteğini sürdürüyor.

Türk Telekom Büyük Veri Kampı, 27 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında, veri bilimi ve veri mühendisliğine ilgi duyan genç yetenekleri bir araya getiriyor. Çalışmayan ve staj yapmayan, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, üniversiteden en fazla bir yıl önce mezun olmuş gençler veya yüksek lisans öğrencileri 18 Aralık'a kadar Türk Telekom Büyük Veri Kampı'na başvuruda bulunabilecek.

Katılımcılar, yaratıcılığı, öğrenmeyi ve kalıpların dışında düşünmeyi teşvik eden zengin içeriklerle dolu 10 günlük bir programa dahil olacak. Hem çevrim içi hem de yüz yüze gerçekleşecek eğitimlerde, teknik ve uygulamalı derslerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen özel oturumlar da yer alacak. Türk Telekom Büyük Veri Kampı başvuruları Türk Telekom'un web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Büyük Veri Kampı ile büyük veri alanındaki yeteneklere ulaşarak teknoloji birikimini aktarmayı ve bu alanda insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak yeni istihdam alanları açmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan, Türk Telekom'u "yaşayan bir üniversite" olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Eğitim ve kariyer programlarıyla gençlere dijital geleceğin inşasında aktif bir rol almayı sunduklarını ve insan odaklı iş yaptıklarının altını çizen Aslan, en değerli kaynakları olan insana yatırım yapmaya devam ettiklerini aktardı.

Aslan, "Alanında uzman çalışanlarımızı, gençlerle bir araya getirerek teknoloji birikimimizi aktarıyor, insan kıymetlerine değer veren bir yaklaşımıyla nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bu yıl ilk kez başlatacağımız Büyük Veri Kampı'nı veri bilimi ve veri mühendisliği odağında yürütüyoruz. Dijitalleşen dünyanın en büyük kaynaklarından biri olan veriye yatırım yaparak, genç yetenekleri kazanmayı ve geleceğin veri uzmanlarını yetiştirmeyi, insana değer vermek ve insan odaklı gelişim sağlamak adına çok önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Büyük Veri Kampı Başvuruları Açıldı - Son Dakika

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