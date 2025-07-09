Türk Telekom'dan Disleksi Farkındalığı Ödülü

Türk Telekom, 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirdiği çalışmayla Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin (IPRA) düzenlediği Golden World Awards'ta altın ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, disleksinin oluşturduğu öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için "Smartex Akıllı Araştırmalar" uygulamasını destekleyen Türk Telekom, Dünya Disleksi Farkındalık günü kapsamında farkındalık projesi hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile karşılaştığı maç öncesi ısınmaya özel tişörtlerle çıktı.

Türk Telekom oyuncularının isimleri, sanatçı Daniel Britton'ın disleksili bireylerin deneyimini aktarmak için özel olarak tasarladığı "Dyslexia" fontuyla tişörtlerine yazıldı.

Türk Telekom oyuncuları, karşılaşmaya yine aynı fontla yazılan "Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada" ifadeleri bulunan pankartla çıkarak seyircileri selamladı.

Karakter çizgilerinin yüzde 40'ının görünmez olduğu "Dyslexia" fontu, disleksik olmayan bireylerin disleksili kişilerle empati yapabileceği bir deneyim sundu.

Türk Telekom'un disleksi alanında yürüttüğü söz konusu çalışmalar IPRA'nın düzenlediği Golden World Awards'ta "Sağlık Hizmetleri" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Smartex 50 farklı bilişsel çalışma, 300'den fazla egzersizle bu alanda Türkiye'deki ilk ve tek uygulama olma özelliğini taşıyor.

Uygulama, bireylerin gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim programlarından oluşuyor. Ayrıca, özel öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitsel ihtiyaçlarını, kişisel öğrenme hızlarına ve kişisel öğrenme metotlarına uygun biçimde karşılayabilmelerine olanak tanıyor.

Ücretsiz olarak erişilebilen uygulamada disleksi, disgrafi, diskalkuli, dil konuşma bozukluğu ve dikkat eksikliği bölümleri bulunuyor.

"Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme amacıyla çalışmaları sürdürürken teknoloji alanındaki bilgi birikimleriyle "Türkiye'ye Değer" katmaya devam ettiklerini belirtti.

Disleksinin bireylerin öğrenme sürecinde yarattığı zorlukların bilinciyle "Smartex Akıllı Alıştırmalar" uygulamasının geliştirilmesini desteklediklerini aktaran Sancaktaroğlu, şunları kaydetti:

"5 Ekim'de Galatasaray ile oynanan basketbol maçında ise sporun birleştirici ve kapsayıcı gücünden yararlanarak bu desteklerimizin yanında anlamlı bir projeyle farkındalık yarattık. Türk Telekom Basketbol Takımı, disleksili bireylerin deneyimlerini aktarmak için tasarlanan özel bir fontla hazırlanmış tişörtlerle ve pankartla sahaya çıkarak disleksiye dikkat çekti. Çalışmalarımızın uluslararası alanda değer görmesi ve ödülle taçlanmasından mutluluk duyuyoruz."