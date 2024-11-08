Türk Telekom'dan İlk Sukuk İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom'dan İlk Sukuk İhracı

Türk Telekom, TTNET ile 250 milyon lira tutarında ilk kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

08.11.2024 13:46
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Türk Telekom, iştiraki TTNET ile 250 milyon lira tutarındaki nominal değerli 93 gün vadeli ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom iştiraki TTNET, Sermaye Piyasası Kurulundan aldığı 3 milyar lira tutarındaki ihraç tavanı izni kapsamında ilk kez kira sertifikası ihracına imza atarak Türk Telekom Grubunun finansman çeşitliliğinde önemli bir adım atmasını sağladı.

Fiber İnternet Hizmet Paketleri portföyüne dayalı varlık olarak gerçekleştirilen ihraç, alternatif finansman yöntemleriyle yatırımcılara sunuldu. Talep toplaması gerçekleştirilen ihraç, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sukuk ihracı yatırımcılardan gelen yoğun taleple, piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde kısa sürede tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, TTNET'in kira sertifikası ihracıyla Türk Telekom Grubu olarak finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik güçlü bir adım attıklarını belirtti.

Aktan, katılım finans prensipleriyle uyumlu bu enstrümanın, grubun sürdürülebilir büyümesi için stratejik bir değer taşıdığını aktararak, "Teknolojik altyapımız, geniş hizmet ağımız ve aralıksız gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla ülkemizin kalkınmasına ve sektörün gelişimine katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda, sermaye piyasalarında daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve ülkemizi geleceğe taşıma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Ttnet, Son Dakika

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