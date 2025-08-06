Türk Telekom\'dan Küresel Dijital Köprü

Türk Telekom, gerçekleştirdiği çalışmalarla uluslararası stratejik dijital köprü kuruyor. Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyayı Macaristan'da kurulu iştiraki TT International ile dijitalleştiren şirket, 24 ülkeyi kapsayan 135 noktada çalışmalar yürütüyor.

Türk Telekom Grubu'nun uluslararası gücü Türk Telekom International (TTI), Avrupa, Orta Doğu ve Asya'ya uzanan stratejik altyapısıyla Türkiye'nin dijital vizyonunu küresel arenaya taşıyor. Şirketin Macaristan merkezli iştiraki Türk Telekom International, 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktasıyla önemli bağlantı hattının kalbinde yer alıyor. Merkezi Budapeşte'de bulunan TTI, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım alanlarında sunduğu hizmetlerle güvenilir, yüksek kapasiteli ve sürdürülebilir bağlantı çözümleri sağlıyor.

"Türkiye'nin fiber altyapısı Avrupa'nın en hızlı büyüyen ağları arasında"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceği inşa ediyoruz. Türkiye genelinde 482 bin kilometreyi aşan fiber ağımız ve 33,2 milyon haneye ulaşan fiber kapsamıyla, bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini destekliyor; bu altyapı ile 5G ve yeni nesil teknolojiler için stratejik bir avantaj sağlıyoruz. Ülke genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyor, ortalama 358 Mbps'i aşan bağlantı hizmeti sunuyoruz. 5G için büyük öneme sahip olan LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağlayarak, dünya genelinde 2030 için öngörülen yüzde 50 oranının şimdiden üzerine çıktık. Türkiye'yi geleceğe bağlama yolundaki çalışmalarımızın sonucunu uluslararası araştırmalarda da görüyoruz. Fiber ekosistemi konusunda dünyanın en prestijli kuruluşlarından olan FTTH Council'in son raporuna göre, Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında. Aynı rapora göre Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk 3 ülke ve en çok fiber aboneye sahip ilk 4 ülke arasında yer alıyor" dedi.

"TT International ile Türkiye'nin dijital dönüşümündeki öncü rolümüzü sınırların ötesine taşıyoruz"

Önal, "Şirket olarak, teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezindeyiz. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğundaki öncü rolümüzü uluslararası alana taşırken, bölgenin dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olarak konumlanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda geçtiğimiz ay imzaladığımız protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiberleşme sürecini başlatıyoruz. Ayrıca ülke sınırlarını aşan hizmetlerimizle Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında dijital bir köprü kuruyoruz. Uluslararası pazardaki oyuncumuz TT International'ın denizaltı kabloları da kapsayan yaklaşık 50 bin km fiber ağı ile uluslararası erişim gücüne katkı sunuyoruz. TT International ile 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktamız ve 200'den fazla iş ortağımızla büyük bir iletişim trafiğinin merkezinde yer alıyoruz. Dijital çağın olanaklarını uluslararası alana taşıyoruz" diye konuştu.

F1 Macaristan Grand Prix'i TT International ile dünyaya ulaşıyor

Yapılan açılamaya göre, dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından olan Formula 1'in Macaristan Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Hungaroring pistinin fiber altyapı sağlayıcılarından biri olan TT International, uzun yıllardır hem Formula 1 takımlarının yarış sırasında kullandıkları internet hizmetini, hem de yarışın canlı yayınlayan firmaların uluslararası bağlantılarını sağlıyor. - İSTANBUL