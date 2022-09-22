Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" için geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" için geri sayım başladı

22.09.2022 11:48
Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" için geri sayım başladı

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim'de ikincisi düzenlenecek "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında bir kez daha organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim'de ikincisi düzenlenecek "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında bir kez daha organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un ana destekçisi olarak teknoloji ile sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde festival heyecanı başlıyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de destekçileri arasında yer alan Türk Telekom, bu yıl ikinci kez 1-23 Ekim'de AKM'nin dış alanına kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ünlü isimleri ve müzikseverleri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değeri kazandırmak adına başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde operadan sergiye, tiyatrodan konsere, birçok kültür-sanat etkinliği düzenlenecek.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü müzisyen ve müzik grubunun sahne alacağı 11 konser gerçekleştirilecek.

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın açık hava sineması, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca devam edecek. Sinemaseverler, son dönemin en sevilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleşen yapımlarını açık havada izleme keyfi yaşayacak.

Diğer yandan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince Türk Telekom Opera Salonu da operadan baleye çok sayıda kültür-sanat programına ev sahipliği yapacak.

YORUMLAR
500
GÖRME ENGELLİ AVUKAT BASTONUNU EZEN SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN 4 SAAT BEKLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ GÖRME ENGELLİ AVUKAT BASTONUNU EZEN SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN 4 SAAT BEKLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ Türk Telekom: 63-59 Türk Telekom: 63-59
Kaynak: AA

Türk Telekom, Beyoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' için geri sayım başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" için geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement