Türk Telekom ve Nokia'dan 5G ile endüstri 4.0 denemesi - Son Dakika
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Türk Telekom ve Nokia'dan 5G ile endüstri 4.0 denemesi

04.03.2022 10:19
Türk Telekom ve Nokia'dan 5G ile endüstri 4.0 denemesi

Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom ve Nokia, kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği artırmak hedefiyle 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı...

Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom ve Nokia, kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği artırmak hedefiyle 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı kabiliyetlerini kullanarak Endüstri 4.0 denemeleri gerçekleştirdi.

Türk Telekom ve Nokia, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde 5G bağlantılı üretim ortamında Endüstri 4.0 denemeleri gerçekleştirdi. Kongre'de Türk Telekom ve Nokia, kilit endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği artırmak hedefiyle 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı kabiliyetlerini kullanarak denemelere imza attılar.

Gerçekleştirilen denemede, Nokia'nın Digital Automation Cloud (NDAC) ve Industrial Edge (MXIE) endüstriyel mobil şebeke ürünleri kullanılarak sağlanan 5G bağlantılı bir üretim ortamı oluşturuldu. Bu üretim ortamında iki canlı endüstriyel 5G uygulaması denendi. İlk denemede, 5G altyapısı ile çalışan yeni nesil kamera sistemleri ile izlenen üretim alanında bulunan ziyaretçiler, yapay zeka destekli video analitik çözümü sayesinde iş güvenliği ihlallerinin nasıl tespit edildiğini gördüler. İkinci denemede ise katılımcılar; taşıyıcı otonom mobil robotların (AMR) ve kolaboratif/işbirlikçi robotların (Cobot) bulunduğu, 5G ile desteklenmiş bir otomotiv üretim hattı ile geleneksel bir üretim hattını deneyimleyerek karşılaştırma fırsatı buldular.

Denemelerde gerçek zamanlı video analitiği ve yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra ultra düşük gecikme kabiliyeti ve yüksek veri hızı sağlayan 5G endüstriyel şebeke teknolojisinden yararlanıldığını belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, yeni teknolojileri ilk kez geliştirip, deneyimleyip, hayata geçirerek sadece ülkemiz için değil, küresel telekomünikasyon sektörü için de önemli kilometre taşlarına imza atıyoruz. Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia ile başarılı Endüstri 4.0 denemeleri gerçekleştirdik. Bu denemeler bize 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı kabiliyetleriyle sektörlere katacağı verimliliği gösterdi. Yaptığımız denemeler, 5G ile desteklenmiş bir üretim hattının hızlı ve yüksek performansla çalıştığını ve geleneksel üretim hattına göre çok daha verimli ve güvenli olduğunu canlı olarak gösterdi."

Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan: "Türk Telekom ile birlikte yaptığımız bu başarılı demo için çok heyecanlıyız. Günümüz küresel rekabetçilik seviyesinde endüstride dijital dönüşüm ve otomasyon bir seçenek olmaktan çok bir zorunluluktur. Endüstri 4.0'ın endüstri oyuncularına verimlilik, maliyet düşüşü ve iş güvenliği gibi kazanımlar getireceğine şüphe yok. 5G teknolojisi hız, mobilite ve düşük gecikmenin yanı sıra çok yüksek düzeyde güvenilirlik ve güvenlik ile Endüstri 4.0 kazanımlarını imkanlı hale getirecek altyapı olarak ortaya çıkıyor. Nokia'nın Dijital Otomasyon Bulutu (NDAC) ve Endüstriyel Uç (MXIE) çözümleri, her büyüklükteki ve farklı endüstrilerdeki kuruluşların işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak."

5G, esnek fabrika düzeni, robotlar arası koordinasyon ve senkronizasyon sağlıyor

GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilen denemede ayrıca yeni nesil üretim hatlarında üretimi hızlandırmak ve güvenli hale getirmek için kullanılan AMR ve cobot (kolaboratif/işbirlikçi robotlar) uyumuna dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen denemede, Nokia'nın endüstriler için geliştirilmiş 5G şebeke ekipmanları NDAC ve MXIE ile birlikte üretim operasyonlarının gerçek zamanlı koordinasyonu ve senkronizasyonu için zorunlu olan düşük gecikme süresi gereklilikleri karşılanıyor. 5G'nin özel kablosuz iletişim özelliği, AMR'lerin fabrika alanındaki her köşeye erişimini mümkün kılıyor ve böylece esnek fabrika düzenine katkı sağladığı gibi karanlık fabrikalardaki üretim işlemlerin daha rahat gerçeklemesine imkan sağlıyor. - İSTANBUL

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Mobil Dünya Kongresi, Türk Telekom, Nokia, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ve Nokia'dan 5G ile endüstri 4.0 denemesi - Son Dakika


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