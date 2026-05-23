Türk Telekom ve Sendika Anlaşmaya Varıldı

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası, 2026-2028 dönemi toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yürütülen 2026-2028 dönemi 16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Türk Telekomünikasyon A.Ş ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yürütülen 2026-2028 dönemi 16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Mayıs 2026 Cuma gerçekleştirilen son toplantının ardından anlaşmayla sonuçlandı.

Taraflar arasında gerçekleşen ve 1 Mart 2026 ile 29 Şubat 2028 tarihleri arasında geçerli olacak anlaşma ile Türk Telekom çalışanlarının mali ve sosyal hakları belirlenmiş oldu.

İlk 6 ay için yüzde 24 zam yapıldı

Bu çerçevede çalışan maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 24 zam yapılırken, sosyal haklarda da dikkat çeken artışlara gidildi.

Anlaşma şartlarına göre çalışanların ücretlerine birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ise yüzde 8 oranında zam yapılacak olup, 1 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 8'i aşması halinde ise, aşan kısım ve aşan kısmın yüzde 15'i oranında refah payı eklenerek 01.03.2027 tarihindeki ücret artışına yansıtılacak.

Üçüncü 6 ayda ikinci altı aydan gelecek yüzde 8'lik oranın üzerindeki enflasyon verisindeki aşan kısım ve bu aşan kısmın yüzde 15'i oranındaki refah payına ek olarak, aynı dönemde gerçekleşen enflasyon oranı ve bu oranın yüzde 7,5'i refah payı eklenerek oluşacak toplam oran üzerinden ücret artışı yapılacak.

Dördüncü 6 aylık dönemde ise 01 Mart 2027 ile 31 ağustos 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek enflasyon oranı ve bu oranın yüzde 7,5'lik kısmı refah payı eklenerek bulunacak oran kadar ücret zammı uygulanacak.

Toplu sözleşmede ilk altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon yüzde 16,65 seviyesinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, üyelerin ücretlerine yüzde 24 oranında zam yapıldı. Böylece 28 Şubat 2026 tarihindeki ortalama ücret baz alındığında, birinci yıl içerisindeki toplam ücret artış etkisi yüzde 33,92 seviyesine ulaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:19
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:42
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
