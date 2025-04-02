Türk Telekom ve ZTE\'den Kıtalararası Hız Testi

Türk Telekom ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden ZTE, İstanbul Boğazı'ndan geçen şebeke üzerinden kıtalararası 1,6 Terabit (Tbps) optik iletim testini gerçekleştirerek rekor hızlara ulaşıldığını ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlandığını duyurdu.

Türk Telekom, yeni nesil teknolojilere yönelik altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler hayata geçirmeye devam ediyor. Yoğun veri trafiğinde, başta kapasite ve enerji tasarrufu olmak üzere birçok açıdan fayda sağlayacak yeni nesil veri iletim teknolojisine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, yeni nesil DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) teknolojisinin geldiği son noktada 1,6 Terabit (Tbps) optik iletim testini gerçekleştirdi. İstanbul'da kurulu bulunan ve şehrin trafiğinin önemli bir kısmını taşıyan ZTE DWDM şebekesinin iki kıtayı birbirine bağlayan linkleri üzerinde ultra geniş C6THz ve L6THz bantlarında 1,6 Terabit (Tbps) hızında tek kanal üzerinden gerçekleştirilen bu testte önemli ölçüde kapasite artışı ve enerji tasarrufu sağlandı. Bu teste ilave olarak, mevcut şebekeye entegre edilen denizaltı ve köprü fiberlerinin kullanıldığı yeni linkler üzerinden canlı trafiğin taşındığı çift taşıyıcılı 3,2 Terabit kapasitede denemeler de gerçekleştirildi.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, " Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, ülkemizin dijitalleşme sürecinde artan veri hızı ihtiyaçlarına cevap verebilecek, daha kolay yönetilebilir ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veri iletimi konusunda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler hayata geçirerek yeni nesil teknolojilerin temelini hazırlıyoruz. İstanbul Boğazı'ndaki şebeke üzerinden gerçekleştirdiğimiz kıtalararası hız testinde önemli ölçüde kapasite artışı ve enerji tasarrufu sağladık. Yeni nesil veri iletim teknolojileri akıllı şehirler, otonom araçlar, sağlık hizmetleri, üretim ve dijital oyun gibi hayatın birçok alanında iş süreçlerini hızlandırarak verimliliğin artmasına katkı sunacak" diye konuştu.

ZTE Avrupa ve Amerika Bölgesi Kıdemli Başkan Vekili Peng Aiguang, "Bu başarılı deneme, optik iletişim alanında iki taraf arasındaki teknolojik yenilik ve iş birliğinde yeni bir adımı temsil ediyor. Bu denemeyle, yalnızca ZTE'nin DWDM teknolojisindeki lider gücünü doğrulamakla kalmadık, aynı zamanda gelecekteki ağların verimli, akıllı ve sürdürülebilir gelişimi için sağlam bir temel de attık. Türk Telekom ile iş birliğimizi derinleştirmeye, optik iletişim teknolojisinin evrimini ortaklaşa teşvik etmeye, küresel kullanıcılara daha iyi bir ağ deneyimi sunmaya ve dijital ekonominin güçlü gelişimini teşvik etmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL