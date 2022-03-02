Türk Telekom, ZTE ve Netaş arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Türk Telekom, ZTE ve Netaş arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı

02.03.2022 20:21
Türk Telekom, ZTE ve Netaş arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı

Türk Telekom ile ZTE ve yerli teknoloji şirketi Netaş arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Türk Telekom ile ZTE ve yerli teknoloji şirketi Netaş arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom, yerli teknoloji şirketi Netaş ve Netaş'ın ana hissedarı ZTE arasında imzalanan iyi niyet sözleşmesi (MoU) kapsamında Türk Telekom, çözüm ortakları ZTE ve Netaş ile yapay zeka ve bulut bilişimi içeren yeni nesil teknolojilerin ve uygulamaların Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışacak.

"Yeni nesil teknolojileri hayata geçirerek Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz"

Türk Telekom Genel Müdürü (CEO) Ümit Önal, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olarak, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle iş birliklerine imza attıklarını belirtti.

Türkiye'yi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için azimle çalıştıklarını ifade eden Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere güç birliği yaptığımız şirketlerden biri de yerli teknoloji şirketi Netaş ve global ortağı ZTE oldu. Halihazırda erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında altyapı çözüm ortağımız olan ZTE ve Netaş ile yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik imzaladığımız iyi niyet sözleşmesinin hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ZTE Corporation Uluslararası İş Sorumlu Başkanı Xiao Ming de Türkiye'nin değerli telekomünikasyon şirketi Türk Telekom ile yüksek ve yeni teknolojileri birlikte hayata geçirip başarılı projelere imza attıklarını dile getirerek, "Bundan sonraki dönemde de yine yenilikçi ve inovatif teknolojileri ve çözümlerimizi Türk Telekom ile gerçekleştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Netaş Yönetim Kurulu Başkanı, ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı Peng Aiguang ise Türk Telekom ile hem global hem de Türkiye'deki bilgi birikimi ve tecrübeyle önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojileri ve yerli ürünleri barındıran projeleri hayata geçirmek adına imzaladıkları iyi niyet sözleşmesinden ötürü çok mutlu olduğunu kaydetti.

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Telekomünikasyon, Türk Telekom, Türkiye, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom, ZTE ve Netaş arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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