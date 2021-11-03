Türk Traktör'ün son model ürünleri Adana Uluslararası Tarım Fuarı'nda

Türkiye'de traktör sektörünün önde gelen firmalarından Türk Traktör, Adana'da düzenlenen Adana Uluslararası Tarım Fuarı Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda son model ürünlerini sergiliyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2- 6 Kasım'da açık kalacak fuarda stant açan Türk Traktör üreticilere sunduğu imkanlarla ilgi odağı oldu.

Türk Traktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, AA muhabirine son 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de fuarların yapılamadığını, son birkaç aydır fuarların tekrar açılarak üreticilerle bir araya gelme şansı bulduklarını söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan Adana Uluslararası Tarım Fuarı Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'na bu yıl katılma şansı bulduklarını dile getiren Canbeyli, "New Holland ve Case marka ürünlerimizle bu yıl Adana'da üreticilerimizle bir araya gelme şansı bulduk. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 2 yıldır salgın hem dünyanın hem de ülkemizin ana gündemi oldu. Bu salgının bize getirdiği en önemli konu ise üretimin ve tarımın değerini anlamamız oldu. Üretimin ve sürdürülebilir tarımın ne kadar önemli olduğunu, savunma sanayi kadar ülkeler için kritik önemde olduğunu fark ettik." dedi.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olarak ürün yelpazesi geniş bir tarım potansiyeline sahip olduğunu aktaran Canbeyli, "Ülkemizde geniş bir arazi potansiyelinde farklı tarımsal ürün faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor. Avrupa'da tarımsal üretim olarak birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. Çalışan nüfusumuzun yüzde 16'sı tarım sektöründe. Gayri safi milli hasılanın önemli bir kısmını yine tarımdan elde ediyoruz. Türkiye önemli bir tarım ülkesi. Adana'da tarımsal faaliyetin yoğun olarak yapıldığı illerden birisi. Bu nedenle bugün burada üreticilerimizle bir araya gelmek bize ayrı bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.