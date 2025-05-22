Türk Yatırımcılar Yurt Dışında Rekor Yatırım Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Yatırımcılar Yurt Dışında Rekor Yatırım Yapıyor

Türk Yatırımcılar Yurt Dışında Rekor Yatırım Yapıyor
22.05.2025 12:08
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Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları hızla artarak rekor seviyeye ulaştı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türk yatırımcıların yurt dışında taşınmaz edinimi son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteriyor. Özellikle Avrupa'da 'Golden Visa' (Altın Vize) uygulayan ülkelere ilgi ciddi düzeyde arttı. Yatırım hacmi ise rekor seviyeye ulaştı" dedi.

Merkez Bankası'nın yayımladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışına yaptığı gayrimenkul yatırımları bir hayli arttı. Buna göre yalnızca 2025 yılının Mart ayında Türkler, yurt dışında 227 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde yabancıların Türkiye'deki alımları 149 milyon dolarda kaldı.

"Golden Visa'ya ilgi büyük"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türk yatırımcıların yurt dışında taşınmaz edinimi son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteriyor. Özellikle Avrupa'da 'Golden Visa' (Altın Vize) uygulayan ülkelere ilgi ciddi düzeyde arttı. Yatırım hacmi ise rekor seviyeye ulaştı" dedi. Merkez Bankası Ödemeler Dengesi verilerine göre 2024 yılında Türk yatırımcılarının yurt dışındaki toplam gayrimenkul yatırımının 2,5 milyar dolara ulaştığını belirten Özelmacıklı, "Bu rakamı 2023 yılının aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 17'lik bir artış görüyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde toplam yurt dışı konut yatırımı 561 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 227 milyon dolarlık kısmı ise sadece Mart ayı verisi" ifadelerini kullandı.

"En popüler yerler Yunanistan, Portekiz ve Dubai "

Türk yatırımcılar için yurt dışında taşınmaz yatırımı yapmak için en cazip ülkelerin Yunanistan, Portekiz ve Dubai olduğunun altını çizen Özelmacıklı, "Yunanistan, 'Altın Vize' kapsamındaki başvurularda en popüler ülkelerden biri. 2024 yılında toplam Altın Vize başvurusunun 9 bin 289 olduğu Yunanistan'a bu başvuruların 1356'sı Türk vatandaşlarından gelmiş. Bu da yüzde 14,6 ile Çin'in ardından en yüksek başvuru oranı anlamına geliyor. Üstelik Mart 2024-Mart 2025 karşılaştırmasına baktığımızda artış yüzde 46 oranında. 2025 yılının Ocak ayında Türk yatırımcıları Yunanistan'da toplam 135 milyon euroluk gayrimenkul yatırımında bulunmuş. Portekiz'e ise 2024 yılında 571 Türk yatırımcı, toplam 500 bin euroluk başvuru yapmış. Bu rakamlarla Türk vatandaşları Portekiz başvurularında ABD ve Çin'in ardından dördüncü sırada. Dubai'nin bu verilerde yeri ise çok ayrı. 2024 yılında Dubai'de Türk alımlarında yüzde 30'un üzerinde artış yaşandı. Dolayısıyla Dubai, Türklerin en çok konut edindiği şehirlerden biri haline geldi" dedi.

Notte Global ile Golden Visa iş birliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altın Emlak Global, Altın Vize konusunda önemli bir de iş birliği geliştirdi. Uluslararası gayrimenkul yatırımları ve Golden Visa programları konusunda dünya genelinde faaliyet gösteren Notte Global, 'Altın Emlak Notte Temsilciliği' adıyla Altın Emlak Global ailesine katıldı. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile Notte Global Kurucu Ortağı Yusuf Boz arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Altın Emlak Global temsilciliklerine, Avrupa'da yatırım yoluyla oturum izni (Golden Visa) hizmetleri, ABD ve İngiltere pazarlarında uluslararası gayrimenkul satışları, yatırımcılara vatandaşlık, oturum izni ve ikinci pasaport seçenekleri ile ilgili hizmetler sunulacak. Ayrıca Notte Global portföyüne erişim ve özel projelerin tanıtım hakları tanınacak. Böylece Altın Emlak Global temsilcilikleri, mevcut müşteri portföylerine yeni bir hizmet paketi sunma imkanı, yurt dışı yatırım yapmak isteyen müşterilere profesyonel danışmanlık sağlayarak komisyon geliri elde etme ve uluslararası iş ağının parçası olma fırsatına sahip olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Döviz, Emlak, Visa, Son Dakika

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