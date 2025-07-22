Turka'dan Yeni Araç Muayene İstasyonu Bayilikleri - Son Dakika
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Ekonomi

Turka'dan Yeni Araç Muayene İstasyonu Bayilikleri

22.07.2025 10:03
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Turka, Artvin ve çevresinde araç muayene istasyonları için bayilik başvurularını almaya başladı.

Turka, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Bayburt ve Giresun'da hizmet verecek araç muayene istasyonlarının bayilik başvurularını alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2027-2047 dönemi araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nun markası Turka, Türkiye genelinde kuracağı istasyonlar için çalışmalarına devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için mayısta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor. İlk etapta, 249 istasyon faaliyete geçirilecek.

Bu kapsamda Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Bayburt ve Giresun'da hizmet verecek araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları, "www.turka.com" sitesinden yapılabilecek.

Referans mektuplu başvurulara, değerlendirmede öncelik verilecek. Bayilik başvurularıyla ilgili şartlar, Turka'nın kurumsal internet sitesinde yer alıyor. İstenilen belgeler arasında, firma tanıtım dokümanı, bir sayfalık niyet mektubu, taşınmaz bilgi formu, tapu belgesi, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafı bulunuyor. Belgeleri eksiksiz getiren girişimciler, birden fazla ilde gerekli şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Geçen yılın verilerine göre, Türkiye'de 12,5 milyon araca muayene hizmeti verilirken, bu sayı, tekrarlarıyla 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en fazla araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

İhtiyaç duyulan istasyon modellerini belirledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "Yeni Nesil Araç Muayene" vizyonuyla 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Salman, "Tüm Türkiye'de hayata geçirilecek bayilik sistemi için Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Bayburt ve Giresun illerinden başvuruları kurumsal internet sitemiz üzerinden almaya başladık. Operasyonel olarak disiplini güçlü, finansal açıdan sağlam ve hizmet kalitesine önem veren girişimcilerle uzun soluklu bir yolculuk hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını vurgulayan Salman, geçen yıl trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğunu ve her sene bir milyondan fazla araç satışının gerçekleştiğini aktardı.

Salman, bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde gerçekleştirecekleri yeniliklerde araç sahiplerinin memnuniyetine öncelik vereceklerini, otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları oluşturacaklarını kaydetti.

Salman, 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yaptıklarını, ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirlediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gümüşhane, 3-sayfa, Ekonomi, Giresun, Bayburt, Trabzon, Ulaşım, Artvin, Ordu, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turka'dan Yeni Araç Muayene İstasyonu Bayilikleri - Son Dakika

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