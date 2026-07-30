Turka yeni nesil araç muayene sistemi için imtiyaz sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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Turka yeni nesil araç muayene sistemi için imtiyaz sözleşmesi imzaladı

Turka yeni nesil araç muayene sistemi için imtiyaz sözleşmesi imzaladı
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- Turka Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer: "Türkiye'nin büyüyen araç parkına uygun, teknolojik altyapısı güçlü ve hizmet kapasitesi yüksek, uluslararası standartlarda, sürdürülebilir ve geleceğin mobilite ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem kurmayı planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Turka arasında 2027-2047 dönemini kapsayan "Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Hakkı Sözleşmesi" imzalandı.

Türkiye'nin araç muayene altyapısını şekillendirecek yeni dönemin başlaması için önemli bir gelişme yaşandı. 24 Şubat 2025'te gerçekleştirilen ihalenin ardından hukuki, idari ve mali süreçlerin tamamlanmasıyla Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini 20 yıl süreyle yürütecek.

Yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında kurulacak yeni nesil araç muayene altyapısı için işletme hakkı bedeli olarak 1,72 milyar dolar Hazine'ye peşin ödeme gerçekleştirildi. Sözleşme süresi boyunca elde edilecek gelirlerin yaklaşık yüzde 65'i de kamuya aktarılacak.

Ankara'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Osman Boyraz ve Ahmet Hamdi Atalay, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Turka Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer ve İspanya Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho katıldı.

103 mobil araç muayene istasyonu kurulacak

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34,5 milyona ulaşırken yıllık araç muayene sayısı tekrarlanan işlemlerle 16 milyona yaklaşıyor. Her yıl 1 milyondan fazla yeni aracın trafiğe katıldığı pazarda yeni altyapı, artan talebi karşılayacak kapasiteyle planlandı. Tamamı özel sektör tarafından finanse edilecek yatırım programı kapsamında 81 ilde 249 sabit, 103 mobil araç muayene istasyonu ve 900 muayene hattı kurulacak.

Şartnamede 75 olarak öngörülen mobil istasyon sayısı, hizmete erişimi artırmak amacıyla ilk aşamada 103'e çıkarıldı. Mobil istasyon sayısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının değerlendirmeleri ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda gelecek dönemde artırılabilecek.

Yeni dönemde araç muayene süreçleri yapay zeka destekli görüntü işleme, çok noktalı kamera altyapısı ve lazer tarama teknolojileriyle desteklenecek. Randevu, bilgilendirme ve sonuç görüntüleme süreçleri dijital kanallar üzerinden yürütülürken, manuel işlemler en aza indirilecek. Bu sayede daha hızlı, güvenilir ve verimli bir hizmet altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

"Hızlı, güvenilir ve şeffaf hizmet anlayışıyla çalışacağız"

Turka Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği vizyona yakışır yeni nesil muayene merkezlerini Türkiye'ye kazandıracaklarını belirtti.

Vatandaşların memnuniyetini merkeze alan, hızlı, güvenilir ve şeffaf hizmet anlayışıyla çalışacaklarını aktaran Ezer, "Türkiye'nin büyüyen araç parkına uygun, teknolojik altyapısı güçlü ve hizmet kapasitesi yüksek, uluslararası standartlarda, sürdürülebilir ve geleceğin mobilite ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem kurmayı planlıyoruz. Hedefimiz, 15 Ağustos 2027 itibarıyla yeni sistemi planlanan takvim doğrultusunda hizmete almak." dedi.

Ezer, sürecin baştan sona planlandığı gibi ilerlediğine değinerek, "Önümüzde 90 günlük yasal bir ödeme süresi vardı. Bu süreyi beklemeden yükümlülüğümüzü hemen yerine getirdik ve sözleşmeyi imzaladığımız gün finansmanımızı da kapattık. Taahhüt ettiğimiz tüm istasyonları zamanında tamamlayarak hizmete sunacağız." diye konuştu.

Projenin tüm aşamalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün sevk ve idaresinde, bakanlığın denetim ve kontrolü altında yürütüleceğini kaydeden Ezer, sözleşmeye kadar geçen dönemde saha hazırlıklarının kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Ezer, istasyonların planlanan takvim doğrultusunda sisteme katılacağını ve yeni nesil araç muayene istasyonu konseptinin kısa süre içinde hizmete alınacak örnek istasyonda ilk kez kamuoyuna tanıtılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turka yeni nesil araç muayene sistemi için imtiyaz sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

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