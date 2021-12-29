Turkcell'den engelsiz dünyalar için 'erişilebilir' teknolojiler

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yenilikçi teknolojilerimiz ve toplum faydasını gözeten sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımlarına olanak sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'de GSMA'in (The GSM Association) Engelli Bireyler için Dijital Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik Prensipleri'ne imza atan ilk şirketiz" dedi.

Kuruluşundan bu yana engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını sağlamak için çalışmalar yapan, onların önündeki sosyal bariyerleri kaldırmayı, sosyal hayata eşit ve tam katılımlarını ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen Turkcell, 'Engel Tanımayanlar' çatısı altında Engelsiz Eğitim Programı, İçimdeki Hazine Projesi, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Akademi, Engelsiz Spor, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim uygulamalarıyla teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı gücünü topluma yansıtıyor.

Erişilebilirlik uygulamalarında dünyada öncü şirketlerden biri olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yenilikçi teknolojilerimiz ve toplum faydasını gözeten sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımlarına olanak sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'de GSMA'in (The GSM Association) Engelli Bireyler için Dijital Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik Prensipleri'ne imza atan ilk şirketiz. Dünya genelinde bu imzayı atan ilk 8 şirketten de biriyiz. Bu projenin paydaşlarından biri olarak, şirketimizin tüm platformlarını hem engelli müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için uluslararası kabul edilen erişilebilirlik standartlarına göre geliştireceğimizin ve özveriyle çalışacağımızın mesajını veriyoruz. Turkcell'liler olarak; engelliliğin fiziki değil sosyal bariyerler sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğunun bilinciyle, erişilebilir ürün ve çözümlerimizin sayısını artırmaya, daha eşitlikçi hizmetler sunmaya ve engel tanımayan dünyalar için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL