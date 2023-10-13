Eski CEO 10 günde görevden alınmıştı! Turkcell'in yeni genel müdürü, Ali Taha Koç oldu

Turkcell Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un Genel Müdür olarak atanmasına karar verdi. Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, atama bugünden itibaren geçerli olacak.

ABLASI DA BAKANLIK YAPMIŞTI

Koç, AK Partili eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un oğlu. Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt Selçuk da Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede yer almıştı.

Zehra Zümrüt Selçuk ve Atilla Koç

ÖNCEKİ CEO 10 GÜN GÖREVDE KALMIŞTI

Öte yandan Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan'ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Erkan'ın yerine 14 Eylül'de genel müdürlük görevine Bülent Aksu atanmış; ancak yine aynı ay içinde Aksu'nun görevinin sona verilmişti. Aksu, yaklaşık 10 gün görevde kalabilmişti.

Ali Taha Koç

ALİ TAHA KOÇ KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan Koç, ABD'de Intel şirketinde AR-GE mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bu sürede 61 patent geliştiren Koç'un 23 bilimsel makalesi yayımlandı.

Uluslararası projeler geliştirip yöneten Koç, 2013'te en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu.

Türkiye'ye 2014'te dönen Koç, Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na atanan Koç, eş zamanlı olarak tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden bilgi akışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nin kurulum sürecini yönetti.

2018'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na atanan Ali Taha Koç, aynı zamanda TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Koç, mezun olduğu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor.

Lisanslı bir pilot olan ve çok iyi derecede İngilizce bilen Koç, evli ve bir çocuk babası.