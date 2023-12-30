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Turkcell, iştiraklerinin NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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Turkcell, iştiraklerinin NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi imzaladı

Turkcell, lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower adlı iştiraklerinin NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Devredilmesi planlanan varlıklar hakkında bilgi verilen açıklamada, hisse devri sonrasında iştirak oranı ve oy kullanma haklarının sıfırlanacağı belirtildi. Devir işlemi için gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından satış gerçekleştirilecek.

Turkcell, iştiraklerinin NJJ Capital\'e devri için hisse devir sözleşmesi imzaladı
30.12.2023 - 01:01,
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Turkcell, lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower adlı iştiraklerinin NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda devredilmesi planlanan bazı varlıklara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şirketin 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde hareket edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi 29 Aralık 2023 tarihinde imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır. Hisse devri konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 9 Mayıs 2023 ve 20 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir."

Beher pay fiyatı ve toplam tutarın kapanışta belli olacağı aktarılan açıklamada, satış sonrasında söz konusu varlıklarda iştirak oranı ile oy kullanma haklarının sıfırlanacağı bildirildi.

Buna göre, nominal bedel üzerinden lifecell LLC 12 milyar 711 milyon 848 bin 745 Ukrayna Grivnası, LLC Global Bilgi 47 milyon 226 bin 374 Ukrayna Grivnası ve LLC Ukrtower 1 milyar 964 milyon 40 bin 941 Ukrayna Grivnası tutarıyla gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından satılacak.

Kaynak: AA
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Ukrayna, Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell, iştiraklerinin NJJ Capital'e devri için hisse devir sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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