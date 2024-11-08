Turkcell Üçüncü Çeyrek Net Karı 14,3 Milyar Lira

Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2024'ün üçüncü çeyreğinde net karlarının, Ukrayna'daki varlık satışının da katkısıyla toplam 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Turkcell'in güçlü ve sürdürülebilir büyümesinin devam ettirdiği dönemde, grup gelirleri yıllık bazda yüzde 6,9 artış ile 40,2 milyar liraya yükseldi. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) marjı 1,4 puan artış ile yüzde 44,2 seviyesine ulaşırken, şirket yılın üçüncü çeyreğinde 515 bin faturalı abone kazandı. Son 12 aydaki faturalı abone kazanımı 1,9 milyon olurken, faturalı abone oranı ise yıllık 4 puan artışla yüzde 74'e ulaştı.

"Yoğun rekabet ortamına rağmen güçlü operasyonel sonuçlar elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yoğun rekabet ortamına rağmen güçlü operasyonel sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Turkcell Grubu olarak, 30'uncu yılımızda güçlü temellerimiz ve yenilikçi vizyonumuzla paydaşlarımıza sürekli değer yaratmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Koç, "Bu bağlamda, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atarak, 9 Eylül'de Ukrayna'daki varlıklarımızın satışını, ülkede devam eden savaş ortamına rağmen başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye'ye özellikle 5G, veri merkezi ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızda kullanılacak kaynak girişi sağlamak açısından da büyük önem arz eden bu satıştan elde ettiğimiz kar, üçüncü çeyrek finansallarımıza yansıdı. Net karımız, güçlü operasyonlarımız sayesinde elde ettiğimiz 3,1 milyar liranın yanı sıra, Ukrayna'daki varlık satışının da katkısıyla toplam 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Turkcell Türkiye toplam abone bazımız ise 322 bin artış ile 43,5 milyona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Müşteri odaklı yaklaşımları doğrultusunda, eylülde sabit müşterilerini "30. Yıl 1000 Mbps Hız Kampanyası" ile buluşturduklarını kaydeden Koç, fiber abone odağını sürdürdükleri sabit genişbant segmentinde, yüksek hızlı ve uçtan uca fiber hizmetlerine gelen güçlü talep sayesinde net 47 bin abone kazandıklarını, abone sayısının 2,4 milyonu aştığını, fiber paketler içerisinde, 100 Mbps hız ve üzeri tarifeleri kullanan müşteri paylarının 10 puan artışla yüzde 38'e ulaştığını vurguladı.

"Techfin, finansal performansımıza önemli katkılar sağlıyor"

Koç, Financell ve Paycell markalarını içinde barındıran "techfin" odak alanlarının, üçüncü çeyrekte de grup büyümesine güçlü katkı sağladığına işaret ederek, "Financell, yıllık bazda yüzde 38,1 büyüyerek 1,1 milyar lira gelir kaydetti. Diğer yandan Paycell gelirleri, POS çözümlerimize olan yüksek talep ve Paycell Kart'ın artan hacmiyle, yüzde 19,6 büyüyerek 970 milyon lira gelire ulaştı. Devreye alındığından bu yana yüksek talep gören POS çözümlerimiz, yüzde 86 yükseliş gösteren işlem hacmi ile güçlü performansını sürdürdü. Kuruluşundan itibaren pazardaki payını istikrarlı şekilde artıran 'TV+' platformumuz ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) son verilerine göre IPTV pazarındaki en büyük ikinci oyuncu konumuna yükseldi." şeklinde görüş belirtti.

Turkcell'in 30 yıllık birikim ve vizyonunu küresel arenada da paylaştığını aktaran Koç, Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulunda yer almaya başlamasının ardından Turkcell'in yanı sıra Türkiye'yi de temsil etmenin gururunu yaşadığını, mobil iletişim sektörüne ve dijital dünyaya Turkcell olarak GSMA çatısı altında da katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Enerji yatırımları devam ediyor"

Turkcell'in sürdürülebilirlik ve veri alanındaki çalışmalarına da değinen Koç, sürdürülebilirlik "master planları" doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına da devam ettiklerini belirtti.

Amaçlarının, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda güneş enerjisi yatırımlarımızın ilk fazı 54 megavat gücün kurulumunu tamamladık ve üçüncü çeyrekte 6,4 megavat kurulu gücü aktive ettik. Bunun yanı sıra toplamda 55 megavat IT kapasitesine sahip 4 yeni nesil veri merkezimizin ve katma değerli hizmetler sunan bulut servislerimizin gelirleri, bu çeyrekte yüzde 43 büyüme ile 639 milyon liraya yükseldi. Önümüzdeki yıllarda da stratejik önceliklerimiz arasında yer alacak olan veri merkezlerimizin kapasitesini artırmaya kararlıyız. Başarılarımızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza değerli katkılarından ötürü, Yönetim Kurulumuza ise güven ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."