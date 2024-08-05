Turkcell, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nde başkanlık görevini üstlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nde başkanlık görevini üstlendi

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde oluşturulan platformun başkanlık görevini üstlenmeleriyle ilgili, 'Turkcell olarak başkanlık koltuğunda yer alacağımız grupta yürütülecek uluslararası çalışmalar sayesinde, ITU çatısı altında bu alana global ölçekte yön verebileceğiz.' ifadelerini kullandı.

05.08.2024 10:40
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Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde oluşturulan platformun başkanlık görevini üstlenmeleriyle ilgili, "Turkcell olarak başkanlık koltuğunda yer alacağımız grupta yürütülecek uluslararası çalışmalar sayesinde, ITU çatısı altında bu alana global ölçekte yön verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, ITU bünyesinde oluşturulan "Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zeka Odak Grubu"nun kurucu üyelerinden biri olmasının yanı sıra, başkanlık görevini de üstlendi.

Kasım 2023'ten itibaren "Yazışma Grubu" (Correspondence Group) adıyla faaliyetlerine devam eden platform, Cenevre'de düzenlenen ITU-T Genel Kurul Toplantısında onaylanarak, Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zeka adıyla "Odak Grubu" haline getirildi. Süreç içerisinde üstlendiği aktif roller sonucunda, grup üyelerinin de önerisiyle başkanlık görevine Turkcell getirildi.

Turkcell, üstlendiği başkanlık göreviyle, AR-GE alanındaki uluslararası öncülüğünün yanı sıra, yapay zekanın mobil şebeke entegrasyonundaki rolünün tanınmasında ve küresel telekomünikasyon standartlarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak.

Yeni nesil telekomünikasyon ağları için yapay zeka teknolojilerine yönelik kurulan "Odak Grubu", sektör, akademi ve kamudaki uzmanların bir araya gelmesiyle yapay zekanın telekomünikasyon alanındaki verimini artırmayı hedefliyor.

Bir yıllık çalışma süresiyle başlatılan grup altında, yerleşik yapay zeka temelli uygulamaların belirlenmesi ve uygulama mimarilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilecek çıktıların, sektörde yapay zeka destekli şebeke çalışmaları için standardizasyon yapı taşlarını oluşturması amaçlanıyor.

"Yeni işbirlikleri geliştirerek, uluslararası çapta katma değer üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Koç, standardizasyon faaliyetlerine ışık tutacak uluslararası çalışma grubu fikrinin, 2023'te faaliyete başlayan Turkcell 6GEN Lab projesi odağıyla paralellik gösterdiğini ve uluslararası işbirlikleri sonucunda filizlendiğini aktardı.

Koç, "Turkcell olarak başkanlık koltuğunda yer alacağımız grupta yürütülecek uluslararası çalışmalar sayesinde, ITU çatısı altında bu alana global ölçekte yön verebileceğiz. Uluslararası arenada sağlayacağı prestije ek olarak, 6G'nin pre-standardizasyonu için atılan önemli bir adımın kritik oyuncularından biri olma fırsatını da sunmasını bekliyoruz. Bu önemli gelişmenin hem Türkiye hem de dünya telekomünikasyon sektöründe büyük yankı uyandıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üstlenmiş oldukları görevle hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarının altını çizen Koç, "Turkcell'in gelecek ve teknoloji odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak, yıllardır inovasyonda öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Yeni işbirlikleri geliştirerek, ülkemiz için uluslararası çapta katma değer üretiyoruz. Hedefimiz, ülkemizin adını yeni nesil iletişim teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, ITU, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde küresel telekomünikasyon standartlarının geliştirilmesinden sorumlu olan bir platform olurken, ITU-T bünyesinde yer alan odak gruplar, belirli konularda hızlı ve esnek bir şekilde çalışma yapabilmek amacıyla geçici olarak oluşturuluyor.

Bu gruplar, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki hızlı teknolojik gelişmeler veya yeni ortaya çıkan konulara yönelik yoğun çalışmalar yaparak, ortaya çıkardıkları bilgi ve bulguları hızlı bir şekilde raporluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Turkcell, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nde başkanlık görevini üstlendi - Son Dakika

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