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Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı

17.12.2021 15:52
Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı

Sinop Türkeli'de sel felaketinden etkilenen çiftçiler için 7 bin 500 ceviz fidanı ücretsiz olarak halka dağıtıldı.

Sinop Türkeli'de sel felaketinden etkilenen çiftçiler için 7 bin 500 ceviz fidanı ücretsiz olarak halka dağıtıldı.

Türkeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce, 11 Ağustos'ta ilçede meydana gelen sel felaketinden etkilenen çiftçilere yönelik meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

İlçe Müdürlüğü önünde gerçekleşen fidan dağıtımında Ziraat Mühendisi Ecevit Yılmaz tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan ceviz fidanının nasıl dikileceği ve korunacağı hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Bilgilendirme yapılmasının ardından vatandaşlara 7 bin 500 adet ceviz fidanı ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleşti. - SİNOP

Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı
Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı
Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı
Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı

Türkeli, Ceviz, Sinop, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkeli'de 7 bin 500 ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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