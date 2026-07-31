Turkish Cargo İhracatı Destekliyor

TÜRK Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ihracatçıların küresel pazarlara rekabetçi taşıma maliyetleriyle erişimini destekleyen iş birliği anlaşmasını yedinci kez yeniledi.

Türk Hava Yolları'nın genel yönetim binasında düzenlenen programda imzalanan anlaşma kapsamında Turkish Cargo, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünleri 30 ülkedeki 49 destinasyona ortalama yüzde 34 indirim avantajıyla taşıyacak. Anlaşma; genel kargo, bozulabilir ve farmasötik ürünlerin yanı sıra balık, et, meyve ve sebze gönderilerini de kapsayacak.

'GEÇEN SENE 24 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DÖVİZ KAZANDIRARAK HİZMET İHRACATI ŞAMPİYONU OLDUK'

İş birliğine ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Hepinizin bildiği üzere, ülkemiz ihracat alanında tarihi rekorlara imza atıyor. Atılan doğru adımlar ve verilen desteklerle birlikte ihracatçılarımız önlerindeki fırsatları çok iyi bir biçimde değerlendirdiler ve 2025 yılında 273 milyar dolardan fazla ihracata imza attıktan sonra bu yılın ilk yarısında da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artışla 136,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. Türkiye'nin ihracat rekorunu kırma yolunda olduğumuzu gösteren bu sayılar, ülkemiz ekonomisine olduğu kadar fabrikalarımızın büyümesine ve istihdamın artışına da büyük katkı sağlayarak hepimizi sevindiriyor. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu rekorlarda katkımızın olduğunu bilmek bizi sevindiriyor. Bilmenizi isterim ki Türk Hava Yolları, her ferdiyle bu bilinç ve azimle çalışıyor. Türkiye'ye geçen sene 24 milyar doların üzerinde döviz kazandırarak ülkemizin bir kez daha hizmet ihracatı şampiyonu olduk. Yolcularımızdan paydaşlarımıza kadar her alanda, ülkemizin değerleriyle zenginliklerinin tanıtımı ve ülkemize katkı hususunda başta ihracatçılarımız olmak üzere herkese destek verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

'TURKİSH CARGO, EN HIZLI BÜYÜYEN HAVA YOLU KARGO MARKASI OLDU'

Prof. Dr. Şeker, "Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi ile imzalayacağımız yeni protokolle ihracatçılarımıza sunduğumuz desteği artırarak devam ettirmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinizin bildiği üzere hava kargo markamız Turkish Cargo uzun bir süredir ivmesi hızla artan bir büyüme trendinde. Dünyanın ve sivil havacılık sektörünün en büyük küresel krizlerinden olan pandemi dönemini doğru bir planlamayla fırsata çeviren Turkish Cargo, geçtiğimiz yıllarda uluslararası arenada en hızlı büyüyen hava yolu kargo markası oldu ve pazar payını yüzde 6'ya yaklaştırarak dünyada ilk üç hava kargo markasından biri oldu. SMARTIst'in tüm fazlarının tamamlanmasıyla birlikte inşallah Turkish Cargo'nun taşıdığı kargo miktarı da iki kat artacak. Bu kapasite artışı ihracatçılarımız için de büyük bir fırsat ve imkan oluşturacak; hep birlikte bu fırsatları değerlendireceğiz inşallah" diye konuştu.

'TİM İLE BELİRLEDİĞİMİZ TOPLAM 49 HATTA YÜZDE 34'E VARAN ORANLARDA İNDİRİM YAPIYORUZ'

Prof. Dr. Şeker, "İhracatçılar Meclisimiz ile bu protokollere 2020 yılında başlamıştık. Şimdiye kadar imzaladığımız altı protokolde belirli periyotlarda ve belirlenen uluslararası destinasyonlara farklı kalemlerde kargo desteği sağlayarak ülkemiz ekonomisine hep birlikte büyük katkı sağlamıştık. Bu protokollerde ihracatçılarımıza toplam 130 bin tonun üzerinde kapasite ayırmış ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamıştık. Bu protokolle birlikte de TİM'le birlikte belirlediğimiz toplam 49 hatta yüzde 34'e varan oranlarda indirim yapıyoruz. Bu protokolün kapsamında genel kargoların yanı sıra ayrı bir ihtimam gerektiren özel kargolar da bulunuyor. Biz ihracatçılarımızın tüm bu ürünleri Turkish Cargo güvencesiyle dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız. İhracat verilerine göre, daha önce imzaladığımız protokoller sonucunda, protokollerde belirlenen destinasyonlara gerçekleştirilen ihracat ve gelir sayılarında yüzde 50'ye varan artışlar görmüş ve toplamda 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmişti. Tüm bu rakamlar, bugün burada attığımız imzanın hem ihracatçılarımız hem bizim hem de ülkemiz için önemini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN 2028 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİ 375 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Prof. Dr. Şeker, "Türk Hava Yolları olarak biz sadece yolcu taşımıyor, sadece hizmet ihracatı yapmıyoruz. Ekosistemimizi oluşturan tüm iştiraklerimizle birlikte ülkemize katkı sağlama noktasında paydaşlarımızı artırıyor, ekonomimize her alanda katkı sunuyor ve bu katkıyı daha da artırmak için çalışıyoruz. Hep birlikte ülkemizin 2028 yılı için belirlediği 375 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için elimizden gayreti göstereceğiz" dedi.

GÜLTEPE: ŞANSLI BİR ÜLKEYİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Hızın, güvenin ve lojistik esnekliğin ticareti doğrudan şekillendirdiği bu yeni dönemde hava kargo taşımacılığı stratejik önem taşıyor. Bu anlamda şanslı bir ülkeyiz. Çünkü arkamızda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip, küresel hava kargonun devleri arasında yer alan Türk Hava Yolları gibi bir bayrak taşıyıcımız var. Turkish Cargo, ihracat yolculuğumuzda hep önemli bir paydaşımız oldu. Bugün, güçlü yol arkadaşlığımızı bir adım daha ileriye taşıyarak imzaladığımız 7'nci iş birliği protokolüyle ihracatçımıza sunduğumuz paketi hem nicelik hem nitelik olarak daha da büyüttük. Protokolle uçuş noktamızı 49'a çıkarıyoruz. Navlun desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Maliyetlerde barem kolaylığı sağlıyoruz. Böylece tonaj olarak orta ölçekli ihracatları da yüksek oranda indirimlerle buluşturuyoruz. Maliyetlerin ihracatçılarımızı zorladığı bu dönemde, protokolümüz ihracatçılarımızın önünü açıyor. Son 10 yılda toplam ihracatımız yüzde 78 artarken, hava kargoyla ihracatımız yüzde 150'lik bir artış kaydetti. Bu artışın devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.