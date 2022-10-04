Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı - Son Dakika
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Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı

04.10.2022 16:48
Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk ayında 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir elde etti.

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk ayında 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk ayını teşkil eden 1-30 Eylül 2022 döneminde gerçekleşen fındık ihracatı miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, geçen ay 25 bin 172 ton fındık ihraç edilerek, 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar kazandı - Son Dakika
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