Türkiye, 2025'te Hububat Üretimini Artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 2025'te Hububat Üretimini Artıracak

Türkiye, 2025\'te Hububat Üretimini Artıracak

Bakan Yumaklı, 2024'te 39 milyon ton tahıl üretildiğini ve 2025'te yüzde 13 artış hedeflediklerini duyurdu.

17.01.2025 11:32
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Antalya'da Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024'te 39 milyon ton tahıl ürettik, un ihracatında dünya 1'incisi, makarna ihracatında ise 2'ncisiyiz. 2025'te hububat üretimimizi yüzde 13 artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Serik ilçesinde düzenlenen "Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi"nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin hububat üretimindeki başarısını ve ihracatta elde ettiği lider konumunu vurguladı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründeki gücünü artırmaya yönelik önemli veriler ve projeksiyonlarla sektördeki büyümeyi değerlendirdi.

2024'te 39 milyon ton tahıl üretimi gerçekleşti

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 23,9 milyon hektar tarım alanının yüzde 48'inde hububat üretimi yapıldığını belirterek, 2024 yılında 39 milyon ton tahıl üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye'nin dünya hububat üretimindeki sıralamasına dikkat çeken Yumaklı, "Arpada dünyada 5'inci, buğdayda 9'uncu, mısırda 16'ncı ve çeltikte 43'üncü sıradayız" dedi. Yumaklı ayrıca, Ar-Ge ve sulama yatırımları sayesinde üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

Türkiye, un ve makarna ihracatında dünya lideri

Türkiye'nin güçlü tarım sanayisi sayesinde, yalnızca kendi üretimini değil, komşu bölgelerin tarımsal ürünlerini de işleyerek dünya pazarlarına ulaştırdığına dikkat çeken Tarım ve Orman Bakan Yumaklı, Türkiye'nin un ihracatında dünyada 1'inci, makarna ihracatında ise 2'nci sırada olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, 2023 yılında 31 milyar dolar olan gıda ürünleri ihracatının, 2024 yılında 32 milyar doları aşmasının beklendiğini açıkladı.

Lisanslı depoculuk ve ihracatta önemli gelişmeler

Hububat depolama kapasitesine de değinen Bakan Yumaklı, lisanslı depoculukta 12,2 milyon ton kapasiteye ulaşıldığını belirtti. Bu sistem sayesinde depolama kaynaklı kayıpların yüzde 10-30 oranında azaldığını ve yıllık yaklaşık 23 milyar liralık ürün israfının önlendiğini ifade etti. Yumaklı, ayrıca üreticilere sunulan sıfır faizli işletme kredileri ve analiz ücreti destekleriyle sektörün finansal açıdan güçlendirildiğini kaydetti.

2025 yılı hedefleri

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemek için yeni destekleme modelleri ve gelir koruma sigortalarıyla üreticilere daha fazla destek sağlanacağını belirtti. Yumaklı, 2025 yılında TARSİM kapsamının genişletilmesi ve prim indirimi gibi yeni adımların atılacağını duyurdu ve tarımsal üretim planlamasıyla hububat ürünlerinde yüzde 13'lük bir üretim artışı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye, bölgesel tarım merkezi olma yolunda

Türkiye'nin jeopolitik avantajlarını sektör lehine çevirmeye devam ettiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç edildiğini ve Türkiye'nin bölgesel bir tarım merkezi haline geldiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığının da destek verdiği kongreye, LİDAŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Genç, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2025'te Hububat Üretimini Artıracak - Son Dakika

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