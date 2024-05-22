Türkiye, 2035'e kadar 73 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı planlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 2035'e kadar 73 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı planlıyor

Türkiye, 2035\'e kadar 73 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı planlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Usta, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı kapsamında 2035'e kadar yenilenebilir enerjiye 73 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Usta, ayrıca toplam kurulu gücün 2025'e kadar 116 bin 200, 2030'a kadar 149 bin 100 ve 2035'e kadar 189 bin 700 megavata ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

22.05.2024 15:29
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Usta, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı kapsamında 2035'e kadar yenilenebilir enerjiye 73 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) ve Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından 2. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi kamu ve özel sektörden paydaşların katılımıyla Ankara'da düzenlendi.

Usta, buradaki konuşmasında, "Nisan sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam kurulu gücü 63 bin megavat değerlerine ulaşmış durumda. 110 gigavat civarındaki gücün yaklaşık yüzde 58'i yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim tesislerine bağlı." dedi.

Usta, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Planı'na göre elektrikte toplam kurulu gücün 2025'e kadar 116 bin 200, 2030'a kadar 149 bin 100 ve 2035'e kadar 189 bin 700 megavata ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2023'te 326 milyar kilovatsaat düzeyinde olan elektrik üretiminin 2035'e kadar yıllık ortalama yüzde 3,5 artışla 507 milyar kilovatsaate ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Usta, "Bu hedeflere ulaşmak için 2035'e kadar en az 73 milyar dolar tutarında yenilenebilir tesis yatırımı yaparak, toplam 74 bin 353 megavat kapasitesindeki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı cari bir sistemi işletmeye almak durumundayız." diye konuştu.

Usta, öngörülen hedeflere ulaşılması durumunda toplam 703 milyar metreküp doğal gaz ithalatı, 226,5 milyar dolar cari açığın önüne geçilebileceğini söyledi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden de Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücünün 12 bin 400 megavata, elektrikte toplam kurulu güçteki payının yüzde 11'e ulaştığını söyledi.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2035'e kadar 73 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı planlıyor - Son Dakika

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