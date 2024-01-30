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Türkiye, 240'tan fazla ülkeye ihracat yaparak rekor kırdı - Son Dakika
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Türkiye, 240'tan fazla ülkeye ihracat yaparak rekor kırdı

Türkiye, geçen yıl 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine 12 bin 886 ürün satarak, bu ülkelerin 70'ine tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. İhracatın Cumhuriyet'in 100. yılında 255,8 milyar dolarla rekor kırdığı belirtilirken, Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın da arttığı vurgulandı. Ayrıca, Türk cumhuriyetlerine ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere yapılan ihracatın da tarihi rekorlar kırdığı ifade edildi.

Türkiye, 240\'tan fazla ülkeye ihracat yaparak rekor kırdı
30.01.2024 - 10:17,
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Türkiye, geçen yıl 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine 12 bin 886 ürün sattı, bu ülkelerin 70'ine tarihin en yüksek ihracatı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ekonominin belkemiği konumundaki ihracatın, Cumhuriyet'in 100. yılında 255,8 milyar dolarla rekor kırdığı anımsatıldı.

Küresel ihracattan alınan payın 2002'de yüzde 0,55 olduğunu belirtilen açıklamada, bu payın 2022'de yüzde 1,02, Eylül 2023 sonunda ise yüzde 1,06 seviyesine yükseldiğine işaret edildi.

Açıklamada, 2002 yılında 31 bin 855 olan ihracatçı firma sayısının 2023'te yüzde 339 artarak 139 bin 830'a yükseldiğine dikkat çekilerek, geçen yıl ilk kez ihracat yapan firma sayısının 38 bin 574, bu firmaların toplam ihracata katkılarının da 6,6 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Bu dönemde, 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine 12 bin 886 ürünün ulaştırıldığına ve bu ülkelerin 70'ine tarihin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "En önemli ticari partnerimiz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ocak-Kasım 2023 döneminde dünyadan ithalatı yüzde 16,1 gerilerken, ülkemizin AB'ye yaptığı ihracat 2023'de bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artışla 104,3 milyar dolar oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, son dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığı Yakın ve Orta Doğu bölgesine ihracatın geçen yıl yüzde 2,2 artışla 46,2 milyar dolara yükseldiği bildirilerek, Türk cumhuriyetlerine ihracatın geçen yıl yüzde 26,9 artışla 10,2 milyar dolara ulaştığı ve tarihi rekor kırıldığı ifade edildi. Açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere ihracatın da geçen yıl yüzde 3,68 artışla 67,3 milyar dolara ulaştığı ve yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi.

54 fasılda 1 milyar doların üstünde ihracat gerçekleşti

İmalat sanayisi ihracatının 241 milyar dolarla en yüksek değere yükselerek toplam ihracattan yüzde 94,2 pay aldığının altı çizilen açıklamada, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı ise yüzde 40,3'e yükselmiştir. Hava taşıtları ve bunların aksamları, ilaçlar, bağışıklık ürünleri, video kayıt cihazları ve fotovoltaik hücreler, en çok ihraç ettiğimiz yüksek teknolojili ürünler olarak öne çıkmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçen yıl 1 milyar doların üstünde ihracat gerçekleştirilen fasıl sayısının 54'e ulaştığı ve 39 fasılda tarihin en yüksek ihracatının yapıldığı bildirilerek, 2023'te 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilirken 30 ilin de 1 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştığı vurgulandı.

İhraç ürünlerinin küresel ihracatına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat demiri, ham/blok/yarı işlenmiş mermer-traverten, çimento, fındık, un, rafine ayçiçeği yağı, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, kabuksuz Antep fıstığı ve bulgur ihracatında dünyada birinci, ev tekstili ihracatında Avrupa'da birinci, halı ihracatında dünyada ikinci, otobüs, midibüs ve minibüs, elektrikli fırın, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ihracatlarında dünyada 4'üncü, buzdolabı ve derin dondurucu, elektrikli küçük ev aletleri ihracatında dünyada 5'inci, tekstil ve hazır giyim toplam ihracatında dünyada 7'nci, kamyon, kamyonet, pikap ihracatında dünyada 8'inci sıradayız. İhracatımızı daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla yürüttüğümüz etkin politika ve stratejilerimizle 2024 yılı Orta Vadeli Program hedefimiz olan 267 milyar dolarlık mal ihracatı hacmine ulaşmak için çalışmalarımıza bu yıl da durmaksızın devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 240'tan fazla ülkeye ihracat yaparak rekor kırdı - Son Dakika


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