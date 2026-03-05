Türkiye AB Sanayi Değer Zincirinde Tanınacak - Son Dakika
Türkiye AB Sanayi Değer Zincirinde Tanınacak

05.03.2026 10:47
ASO Başkanı Ardıç, AB'nin düzenlemesinin Türkiye sanayisi için stratejik bir fırsat olduğunu belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Avrupa Birliği'nin (AB) hazırlıklarını sürdürdüğü "Sanayi Hızlandırma Yasası" taslağında, Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinin bir parçası olarak tanınmasını öngören düzenlemenin, ülke sanayisi ve ihracatı açısından stratejik ve olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

Ardıç, AB'nin "Made in EU" taslağına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında, Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinin bir parçası olarak tanınmasını öngören düzenlemenin, ülke sanayisi ve ihracatı açısından stratejik ve olumlu bir gelişme olduğunu belirten Ardıç, "AB'nin gündemindeki 'Made in EU' yaklaşımının, ülkemiz sanayisi açısından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Taslak metinde, Gümrük Birliği kapsamında ürünlerimizin AB menşeli olarak değerlendirilmesine imkan sağlayan yaklaşımın yer alması, yürütülen yoğun temasların ve ticari diplomasinin olumlu sonuç verdiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile AB arasındaki sanayi işbirliği derinleşecek"

Ardıç, Türkiye'nin, otomotivden makineye, savunma sanayisinden kimyaya kadar birçok sektörde Avrupa üretim ekosisteminin güçlü ve güvenilir bir paydaşı olduğuna işaret ederek, küresel ticarette korumacılığın arttığı, değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde bu adımın, Türkiye ile AB arasındaki sanayi işbirliğini derinleştireceğini vurguladı.

Gelecek dönemde, bu taslakla Türkiye'nin kazanımlarının korunarak, yasalaşması yönündeki çabaların artırılarak devam etmesinin en büyük beklentileri olduğuna dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Bu süreç, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun daha ileri bir noktaya taşınması açısından da önemli bir fırsat olacaktır. Bu sürecin oluşmasında, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat önderliğinde kamu bürokrasisi ve özel sektör temsilcilerinin etkileşimiyle yürütülen yoğun diplomaside emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

